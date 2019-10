I september blev godt 52.000 mennesker standset på grænsen. I maj var tallet på omkring 144.000.

Trump-administrationen siger, at færre og færre mennesker er blevet anholdt ved USA's grænse i de seneste fire måneder. Det skyldes øget samarbejde med myndighederne i mellemamerikanske lande.

USA's grænsepoliti har i finansåret 2019 pågrebet eller bortvist næsten en million mennesker på grænsen til Mexico. Det skyldes, at der var en rekordhøj tilstrømning i foråret.

- Det er det højeste antal i næsten ti år, siger den fungerende chef for told- og grænseorganet CBP, Mark Morgan.

Præsident Donald Trump har gennemført kraftige stramninger over for indvandringen i USA sydfra. Men antallet af mennesker, som er blevet standset på grænsen, begyndte først at falde i sommer.

I september blev godt 52.000 mennesker standset på grænsen. I maj var tallet på omkring 144.000.

Forøgelsen af tallet i det seneste år skyldes hovedsageligt, at strømmen af mennesker på flugt fra vold og fattigdom i Mellemamerika er taget til.

Mange kommer sammen med familiemedlemmer til USA's grænse, hvor de melder sig hos de amerikanske myndigheder og beder om asyl.

I de varme sommermåneder plejer antallet at falde, men Morgan mener, at det er Trump-administrationens politik, som har båret frugt.

Der er blandt andet indført krav om, at folk fra de mellemamerikanske lande søger asyl i det land, som de kommer til først - det vil sige Guatemala eller Mexico.

Trump-administration har desuden givet ordre til, at alle asylansøgere skal vende tilbage til Mexico, men denne ordre er hidtil blevet sat ud af kraft af de amerikanske domstole.

De mexicanske myndigheder har bidraget til, at færre migranter kommer frem til den amerikanske grænse.

Samtidig kommer det stadig flere meldinger om, at migranter bliver bortført, bestjålet eller udsat for pengeafpresning i Mexico, hvor antallet af dræbte personer sidste år steg til næsten 35.000.

De fleste, som kommer fra for eksempel El Salvador, Guatemala og Honduras, betaler mindst omkring 45.000 kroner til menneskesmuglere for den farlige og sommetider dødelige rejse nordpå, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/Reuters