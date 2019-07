Minderne om orkanen Katrina i 2005 giver stadig folk i New Orleans kuldegysninger over dens ødelæggelser.

Lørdag middag dansk tid bliver flere millioner borgere i staten Louisiana, hvor New Orleans ligger, ramt af en orkan, der kan vise sig at være lige så voldsom. Navnet er Barry.

Ifølge Reuters er meterologen Benjamin Schott ikke optimistisk.

»Den tropiske storm Barry er en farlig og livstruende storm. Rekordstore oversvømmelser er en mulighed,« siger han.

Det er specielt Mississippi-floden, som folk har deres øjne rettet mod. Den går gennem New Orleans og er allerede over sit vanlige højdeniveau på grund af meget regnvejr i midtvesten.

Der er allerede 48.000 mennesker, som har mistet strømmen i området, selvom den tropiske storm ikke er ankommet til fastlandet endnu.

Det er forventet, at stormen vil udvikle sig til en orkan, når den rammer det amerikanske fastland.

Selvom man for det meste forbinder orkan med en masse vind, så er det regnen, der følger med, som bekymrer i New Orleans.

Barry rammer meget snart USA's fastland. Foto: LIZABETH MENZIES Vis mere Barry rammer meget snart USA's fastland. Foto: LIZABETH MENZIES

Hele byen er nemlig beskyttet af diger og dæmninger, og skulle de briste, så ender hele byen med at komme under vand. Det var det, der skete med Katrina i 2005.

Julie Whiteman kommer fra New Orleans, og hun fortæller, at der er store frustationer i lokalmiljøet over politikerne i byen.

»Jeg er ikke bange for stormen. Jeg er bange for floden,« siger hun ifølge Washington Post.

»Jeg tror, at der er et brist af tillid til, at byen vil tage hånd om os. Det betyder, at alle er på kanten. Det er vores liv, som det handler om. Det er ikke bare noget tilfældigt. Det er vand, og det betyder, at alles liv kan være i fare.«

Opholder du dig i New Orleans og oplever orkanen og de mulige oversvømmelser på nært hold? Så skriv til B.T. på 1929@bt.dk.

Derfor er hun en af mange, som har valgt at flygte fra New Orleans. Man har set flere gang, at sikkerheden omkring massive regnmængder har svigtet i storbyen.

USA’s præsident Donald Trump har også allerede erklæret undtagelsestilstand og bedt folket i området om at købe nok mad, så man kan være i sit hus de næste tre dage.

Den 61-årige Glenda Stone er bare træt af det hele. Hun var afskåret fra sit hus i tre år efter Katrina. Og hun er træt af at løbe væk fra orkaner.

Hun stoler ikke på, at byens ledere kan hjælpe hende, men i stedet vil hun blive i huset og kommunikere med en, som hun stoler på.

»Jeg vil bede. Jeg håber bare, at manden deroppe forstår, at jeg har fået nok af at løbe, og jeg er bare træt,« siger hun.

På det lokale medie nola.com er man begyndt at skrive adresser på steder, hvor man kan flygte hen.

Folk har de seneste dage hentet sandsække for at beskytte deres ejendomme mod vandet. Orkanen er sat til at ramme fastlandet omkring klokken 12 dansk tid lørdag.