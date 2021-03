Polen befinder sig på det vanskeligste tidspunkt under de seneste 13 måneders pandemi, siger premierminister.

Polen vil lukke børnehaver, store varehuse og frisørforretninger, og antallet af personer, der kan møde op i kirker og på træningsanlæg, vil blive begrænset.

Det oplyser regeringen i Warszawa, efter at Polen det seneste døgn har oplevet det største antal smittede under hele coronapandemien.

- Polen befinder sig i dag i det mest vanskelige øjeblik under de seneste 13 måneders pandemi, siger premierminister Mateusz Morawiecki.

Han fortæller på et pressemøde, at det kan blive nødvendigt med endnu flere restriktioner.

Der er torsdag i det seneste døgn registreret yderligere 34.151 smittede med covid-19 i Polen.

Det er forholdsmæssigt mange gange større end antallet af smittede i Danmark.

Under udbruddet sidste forår klarede Polen sig lige som nabolandene Danmark og Tyskland relativt godt. Men nu har en tredje bølge for alvor ramt det polske samfund.

Træningsanlæg holdes lukket for fok, der bruger det til motion. Kun professionelle sportsfolk får adgang.

Møbel- og elektronikvarehuse og store butikker med hårde hvidevarer skal holde lukket. Det siger sundhedsminister Adam Niedzielski.

Regeringen giver den mere smitsomme britiske variant af covid-19 skylden for den voldsomme stigning i antallet af smittede.

Men kritikere peger på, at regeringen har handlet for sent for at få bremset det stigende antal smittede. De peger også på en generel træthed i befolkningen over for restriktionerne. Og at landets sundhedsvæsen får for lidt støtte.

/ritzau/Reuters