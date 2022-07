Lyt til artiklen

Hvis du lider af ophidiofobi – frygten for slanger – er Florida formentlig ikke et sted, du har lyst til at være.

For her har et hold biologer for et par uger siden nemlig fanget en rekordstor pythonslange.

Det skriver CNN.

Den famøse hunslange måler knap 5,5 meter og vejer over 97 kilo. Desuden bærer den på cirka 122 æg.

Slangen er nu blevet aflivet. Foto: CNN Vis mere Slangen er nu blevet aflivet. Foto: CNN

Og så er det den største burmesiske python, der nogensinde er registreret i delstaten.

Du kan se den store slange i sin fulde længde i videoafspilleren øverst i artiklen.

Men jagten på den store hunslange kan bedst beskrives som at lede efter en nål i en høstak.

»Vi har udstyret en hanslange med en radiosender for at kunne spore, lokalisere og fjerne de her hunpytoner,« siger Ian Bartoszek, der er dyrelivsbiolog ved The Conservancy Of Southwest Florida.

De burmesiske pythoner er de seneste år blevet en udbredt art i Florida.

Her jager de indfødte pattedyr, herunder kaniner, pungrotter og hvidhalede hjorte.

Og netop derfor ønsker man dem fjernet fra området for at sikre det resterende dyreliv.