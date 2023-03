Lyt til artiklen

Vi begynder lige med lidt håndgribeligt fakta om det, der lige nu flyder rundt i Atlanterhavet.

For øst for USA ligger lige nu en enorm mængde af såkaldt sargassotang i et bælte så stort, at det kan ses fra rummet.

»Det er utroligt,« som professoren Brian LaPointe fra Florida Atlantic University kort og godt udtrykker det over for NBC News.

Med sin bredde på omkring 8.300 kilometer – altså cirka dobbelt så bredt som selve USA – er det efter al sandsynlighed det største sammenhobning af sargassotang nogensinde.

Barbados sidste år. Foto: Kofi Jones Vis mere Barbados sidste år. Foto: Kofi Jones

Den samlede vægt anslås at være 20 millioner ton.

Og det truer nu strande på den amerikanske østkyst, heriblandt Florida samt de populære ferieøer- og steder i Mexicanske Golf og Caribiske Hav.

»Det, vi ser på satellitbillederne, lover ikke godt for et år med rene strande,« som førnævnte Brian LaPointe også siger.

Det er langtfra første gang, at det brunlige sargassotang vil flyde ind på strandene, men i år er omfanget altså ikke bare markant større. Ankomsttidspunkt ligger også markant tidligere.

Oprydning ved en strand i Den Dominikanske Republik sidste år. Foto: Orlando Barria Vis mere Oprydning ved en strand i Den Dominikanske Republik sidste år. Foto: Orlando Barria

Normalt vil det normalt ramme eksempelvis den sydlige del af Florida i maj, men allerede nu er det at finde i Key West.

Samtidig forbereder man sig flere steder i Mexico, som på Yucatán-halvøen, sig allerede på, at meterstore bunker af sargassotang i de kommende dage vil hobe sig op.

Eksperter frygter videre, at det kan blive »særligt alvorlig« i de kommende uger og måneder.

Mens der overvejende er positive effekter ved sargassotang, når det befinder sig på åbent hav, er konsekvenserne i overvejende grad negative, når store mængder driver ind til kysterne.

Mexico sidste år. Foto: Eduardo Verdugo Vis mere Mexico sidste år. Foto: Eduardo Verdugo

Her kan mennesker opleve åndedrætsbesvær i de omkringliggende områder, når sargassotangen begynder at rådne og udskille svovlbrinte. Og de brune alger kan videre lægge sig som en skygge over koralrev og ødelægge dem.

Sargassotang kan desuden blokere for vandindtag til kraftværker, og mængden kan være så voldsom ved marinaer, at både slet ikke kan sejle. Sidste år var der decideret vandmangel på St. Croix på grund af en allerede dengang stor invasion – der altså meget vel kan blive overgået i år.

Og mens de ufremkommelige og ildelugtende strande kan virke afskrækkende på turister, koster det samtidig millioner af kroner for myndighederne at rydde op.

Problemerne med sargassotang har været støt stigende i de seneste ti år.

»Det, vi for bare fem år siden ville have set som en stor opblomstring, vil i dag ikke engang blive registreret på skalaen,« som Brian Barnes fra University of South Floridas College of Marine Science siger.