Rekordstor mængde Heroin gemt i en container fyldt med salt fra Himalaya er blevet beslaglagt i Holland.

Politi fra Storbritannien, Belgien og Holland har beslaglagt over 1,5 ton heroin i Rotterdams havn. Beslaglæggelsen kaldes den største nogensinde i forbindelse med bekæmpelse af narkotikakriminalitet i Holland. Det skriver AFP.

Storbritanniens Nationale Kriminalitetsråd oplyser, at heroinen blev beslaglagt for to uger siden. Heroinen lå i en container fyldt med salt fra Himlaya.

Ved salg på gaden i Storbritannien kunne heroinen have indbragt omkring 150 millioner pund (omkring 1,3 milliard kroner).

Fem mænd blev anholdt i sagen i Etten Leur ved Breda i Holland den 9. februar. Tre af dem sidder varetægtsfængslet.

- Gennem et stærkt samarbejde med vore hollandske og belgiske partnere har vi ramt kriminelle, som var ved at smugle klasse A-narkotika ind i EU med retning mod Storbritannien, siger Matt Horne fra Storbritanniens Nationale Kriminalitetsråd.

Tyskland og Belgien meddelte samtidig, at der var beslaglagt 23 ton kokain - ligeledes en rekordstor narkofangst i Europa.

Politiet i Ecuador beslaglagde tidligere på året 1,3 ton kokain, som var gemt i en container, der skulle til Estland. Kokainen blev beslaglagt i havnen i byen Guayaquil. Det skete, efter at en hund havde reageret på en mistænkelig last.

Politiet i Ecuador beslaglagde rekordstore mængder af narkotika sidste år - omkring 128 ton. Betydelige mængder bliver transporteret derfra til Europa.

/ritzau/AFP