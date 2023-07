Der er lige nu mange, som vælger at tage turen til den norske turistattraktion Preikestolen. Rigtig mange.

Det betyder også, at man nogle gange må afvise folk og bede dem om at komme tilbage på et andet tidspunkt.

Det skriver VG.

Fredag i sidste uge blev der sat dagsrekord med 5.800 besøgende ved det norske fjeldplateau, og flere turistbureauer melder allerede nu om en 'rekordsommer'.

Arkivfoto. Her ses folk stimle sammen på Preikestolen i Norge. Foto: Carina Johansen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Her ses folk stimle sammen på Preikestolen i Norge. Foto: Carina Johansen/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Helge Kjellevold fra Stiftelsen Preikestolen har 175.000 turister indtil videre besøgt stedet, hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til sidste år, som også var et rekordår.

Det betyder også, at der skal mange mennesker igennem området hver dag.

Tidligere år har der været kø-kaos på vej op til Preikestolen, men sådan forholder det sig ikke i år, forklarer Helge Kjellevold til VG.

I stedet er man 'godt forberedt':

»Især på dagen med besøgsrekorden fungerede det godt. Når parkeringspladsen er fuld, afviser vi folk, og de kommer tilbage senere på dagen. Det handler om at sprede trafikken,« siger han.

De første turister ankommer til stedet ved 05-06-tiden om morgenen, mens de sidste vender tilbage fra toppen af fjeldet omkring klokken 22-23 om aftenen, lyder det.