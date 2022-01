Rekordhøje smittetal og indlæggelser – også blandt børnene.

I slutningen af december kunne USA rapportere sit hidtil højeste antal daglige smittetilfælde med covid-19.

For torsdag viste et syv dages gennemsnit, at der blev dagligt blev registreret et antal smittede på 355.990, skriver CNN.

Et tal, der ifølge landets førende ekspert i infektionssygdomme, Dr. Anthony Fauci, med al sandsynlighed endnu ikke har nået toppen.

»Taget vores lands størrelse i betragtning – og skellet mellem vaccinerede og ikkevaccinerede – vil det sandsynligvis vare flere uger endnu, før antallet af covid-19 tilfælde topper. Sandsynligvis først i slutningen af januar,« siger Dr. Anthony Fauci til ifølge CNN til CNBC.

Og allerede fredag, på årets sidste dag, slog det daglige antal smittede – set over syv dage – igen rekord med 386.000 smittetilfælde.

Men det er ikke kun antallet af smittetilfælde, der i øjeblikket stiger markant.

Antallet af coronaindlæggelser i USA er højere end nogensinde før.

I perioden 22.–28. december blev der i gennemsnit indlagt 10.200 mennesker dagligt med covid-19.

Af dem var 378 af de indlagt børn under 17 år, skriver AP.

En stigning i antallet af børneindlæggelser på 66 procent sammenlignet med ugen forinden.

En udvikling som Dr. Paul Offit, der er ekspert i infektionssygdomme Children's Hospital of Philadelphia, til AP beskriver som »hjerteskærende«.

Næsten 199.000 børn blev i ugen 16. december – 23. december registreret smittede med covid-19.

Ifølge CDC er omkring 62 procent af den samlede amerikanske befolkning fuldt vaccineret. Mindre end 28 procent af børn under 18 år er fuldt vaccineret.

Også Dr. Jeanne Marrazzo, professor i infektionssygdomme ved University of Alabama i Birmingham, er bekymret over udviklingen.

Til CNN fortæller hun, at frygter, at landet ender i »en flodbølge af indlæggelser – og indlagte børn- de kommende uger.«