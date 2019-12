Op til det britiske valg på torsdag er strædet mellem Calais og Dover blevet et varmt politisk emne.

Flere og flere migranter krydser over fra Frankrig til England via Den Engelske Kanal.

I sidste uge blev der sat rekord med 79 ankomne på én dag fra fem forskellige både.

Flere end 1700 har forsøgt at krydse strædet i år, rapporterer BBC. Typisk iranere, afghanere og syrere ifølge lokalmediet KentOnline.

Tallene blegner i forhold til middelhavslande som Grækenland og Italien, men efter lokale forhold er det stort.

I weekenden kom myndighederne med et nyt tiltag: Ubemandede droner skal patruljere den sydøstengelske kyststrækning langs de berømte hvide klipper ved Dover.

Det er med til at gøre indvandring til et varmt emne i havnebyen op til torsdagens valg.

Der var klart flertal for det såkaldte brexit i Dover ved afstemningen i 2016, og torsdagens valg ser også ud til at gå De Konservatives vej her og i nabobyerne.

Premierminister Boris Johnsons parti anses for at være den bedste garant for strammere grænser.

En af De Konservatives trofaste vælgere er den 64-årige pensionerede vvs'er Roger Everett, der har boet i Dover hele sit liv.

- Nogle indvandrere kommer her for at arbejde, men nogle kommer for en badebillet. Vi har brug for strammere grænser. Vi ved ikke, hvor mange der slipper igennem, siger han.

Roger Everett håber, at briterne får bedre kontrol over grænserne, når og hvis brexit gennemføres.

34-årige Max Miah er på den modsatte side af brexit-spørgsmålet. Han arbejder på færgerne, der sejler i pendulfart mellem Dover og Calais, og støtter fri bevægelighed for varer og mennesker.

Men indvandring mener han også, der skal gøres noget ved.

- Hvis partierne bare havde fået styr på indvandring, så ville vi ikke have noget brexit. For mange lever af overførselsindkomster. Vi skal have folk ud at arbejde, mener Max Miah, der stemmer på oppositionspartiet Labour.

Omvendt har Dale House det. Den 60-årige maskintekniker stemmer også Labour, men på grund af sundhed- og uddannelsespolitik.

- Indvandring er højt på dagsordenen her. Men som jeg ser det, så gør desperate folk desperate ting. Det kan ikke flytte min stemme, siger han.

Dale House stemte også "remain" i 2016. Men han kan mærke, at han - i hvert fald i Dover - ikke har flertallet med sig.

/ritzau/