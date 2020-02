For første gang siden udbruddet af nyt coronavirus i Kina er der registreret over 200 dødsfald på et døgn.

Det seneste døgn er 242 personer døde af coronavirus i Hubei-provinsen i Kina.

Det oplyser provinsens sundhedskommission i sin daglige opdatering natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at der er registreret over 200 dødsfald på et døgn, siden virusudbruddet begyndte i december.

Hidtil har det højeste antal dødsfald på et døgn været 103. Det skete søndag, mens antallet siden har ligget under 100 og omkring 90 tilfælde per døgn.

I alt har virusset under det officielle navn Covid-19 krævet 1310 liv i den kinesiske provins, hvor virusset har sit epicenter.

Samtidig er der blevet registreret 14.840 nye smittetilfælde i Hubei, hvilket også er rekordhøjt.

Provinsens sundhedskommission oplyser natten til torsdag dansk tid, at den er begyndt at inkludere smittetilfælde, der er blevet diagnosticeret ved hjælp af en ny, klinisk metode.

En opgørelse fra John Hopkins University i Baltimore i USA viser natten til torsdag dansk tid, at 60.081 mennesker er smittet med coronavirus på verdensplan.

Langt de fleste af disse tilfælde er registreret i fastlands-Kina.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 27 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien og Sverige.

Senest er der blevet registreret endnu et tilfælde i USA, hvor en patient i San Diego, California, er blevet testet positiv, skriver CNBC.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret international sundhedskrise og arbejder på vacciner mod Covid-19.

Onsdag aften oplyste WHO, at test af vacciner kan ske om få måneder.

/ritzau/