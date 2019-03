Unicefs årlige opgørelse viser, at 1106 børn i 2018 blev dræbt Syriens konflikt, som "langtfra" er slut.

I den syriske borgerkrigs ottende år blev en tragisk rekord sat.

1106 børn blev ifølge Unicefs årlige opgørelse dræbt. Det er det højeste antal, man har set, siden FN begyndte at registrere ofrene i 2014.

Antallet af dræbte børn har været støt stigende, siden opgørelserne begyndte. Og for generalsekretæren i Unicef Danmark, Steen Andersen, tegner tallene et vigtigt billede.

I Idlib-provinsen, hvor der fortsat er kamphandlinger, er 59 børn blevet dræbt inden for de seneste uger.

- Jeg bider mærke i, at 1106 børn er registreret dræbt i 2018. Det tal vidner om, at den krig, der kører i Syrien på ingen måde er overstået endnu, selv om mange måske har indtryk af, at den er ved at være færdig, siger han.

Det er desuden Unicefs vurdering, at man kan forvente, at det faktiske antal døde er højere, da man ikke har adgang til alle områder i Syrien.

Knap 40 procent af krigens yngste ofre er dræbt af miner eller ueksploderede bomber. Tusinder af de potentielle dræbere ligger spredt som levn fra overståede kamphandlinger i store dele af landet.

Foruden de direkte dræbte er tusinder af børn blevet fysisk handikappede af miner, ueksploderede bomber eller i krydsilden.

Og så peger Steen Andersen på de langvarige udfordringer for "den tabte generation": 6-8 millioner syriske børn for hvem krig, uro og død har været en fast del af hverdagen så lang tid de kan huske.

- Der forestår et helt enormt genopbygningsarbejde, selv når krigshandlingerne stopper. Der er tale om børn, der aldrig har oplevet andet end krig hele deres liv. Mange er traumatiseret siger generalsekretæren.

- Vi skal sørge for, at de ikke forfalder til apati og bliver tabt på gulvet, fortsætter han.

Line Grove Hermansen er kommunikationsdirektør i Unicef og besøgte Syrien i december. Her så hun med egne øjne, hvor dybe spor krigens rædsler kan sætte i børnene.

En af dem var en pige fra Aleppo, der længe var en af Syriens intense slagmarker. I dag betragtes byen som relativt fredelig.

- Hun skulle tegne, hvor hun følte sig tryg. Via tegningen sagde hun, at det var hun kun under sin seng. Det er tegn på, at man i alt for lang tid har oplevet ikke at kunne stole på nogen eller noget, siger Line Grove Hermansen.

