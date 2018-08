I løbet af sæsonen i 2018 nåede i alt 807 op på verdens tag i 8848-meters højde, oplyser embedsmænd i Nepal.

Kathmandu. Et rekordstort antal bjergbestigere nåede op på toppen af Mount Everest i 2018, oplyser talsmænd for myndighederne i Nepal. I alt 807 nåede verdens tag, der ligger i 8848-meters højde.

Everest ligger på grænsen mellem Nepal og Kina, og 563 af bjergbestigerne kom fra syd, mens 244 kom fra Tibet i nord. Tallene er bekræftet af myndighederne på begge sider.

Dermed er det tidligere rekordtal på 655 fra 2013 blevet overgået.

To nepalesiske sherpaer - en mand og en kvinde - slog deres egne rekorder ved at have foretaget flest bestigninger af verdens højeste bjerg.

Manden nåede toppen den 22. gang, mens kvinden nåede toppen for 9. gang.

Australieren Steve Plain blev den hurtigste bestiger af de højeste bjergtinder på hvert af verdens syv kontinenter, da han nåede op på Everest den 14. maj.

En 28-årig nepalesisk kvinde stoppede ikke på Everest, men besteg også verdens tredjestørste bjerg, Kangchenjunga, og det fjerdehøjeste bjerg Lhotse over en periode på 26 dage.

52 kvinder fra 15 forskellige lande nåede toppen i år.

- Bjergbestigerne i 2018 fik hjælp af 302 sherpaer, oplyser Rameshwor Niroula fra Nepals turistdepartement fredag.

Indien og USA sender flest klatrere til Nepal. I denne sæson kom 51 indiske statsborgere og 49 amerikanere.

Fem bjergbestigere omkom på bjerget - deriblandt en erfaren sherpa, som blev slået ned i en gletsjerspalte af en redningshelikopter.

Everest tiltrækker hundredvis af bjergbestigere hvert forår, når et vindue med godt vejr åbnes sidst i april frem til slutningen af maj. Men et stadig stigende antal bjergbestigere skaber problemer med trængsel på bjerget og belastning af miljøet.

I alt har omkring 5000 personer klaret bestigningen af Everest.

