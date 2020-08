En måling fra søndag i Furnace Creek i Death Valley er blevet bekræftet af USA's Nationale Vejrtjeneste.

Meteorologer har ifølge USA's Nationale Vejrtjeneste målt den måske højeste temperatur, der nogensinde er målt på Jordens overflade. Det er ifølge BBC sket i Death Valley i Nevadas ørken, hvor der er målt 54,4 grader celsius.

Den er målt under en hedebølge på den amerikanske vestkyst, hvor temperaturerne ventes at stige yderligere i denne uge, rapporterer BBC.

Målingen fra søndag i Furnace Creek i Death Valley er blevet bekræftet af USA's National Weather Service (NWS).

- Hvis det bliver endeligt bekræftet, er der tale om den højeste temperatur siden juli 2013, siger NWS Las Vegas, som ejer det automatiserede observationssystem.

Under det ekstremt varme vejr har der været to dage med strømafbrydelser efter problemer på et kraftværk i regionen.

Tidligere var den højeste temperatur målt på Jorden 54 grader celsius. Det var også i Death Valley - i 2013.

Der er dog registreret en højere måling på 56,6 grader celsius. Denne måling fra et århundrede tidligere var også fra Death Vally, men den er omstridt.

Det menes, at der var problemer med de instrumenter, som blev anvendt.

I en analyse fra 2016 fra vejrhistorikeren Christopher Bur er målingen fra 1913 ikke i overensstemmelse med andre målinger fra Death Valley i Nevada på det tidspunkt.

Meteorologer advarer om, at hedebølger i de sydvestlige USA kan blive "for varme for mennesker".

/ritzau/