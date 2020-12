- Antallet af smittetilfælde og dødsfald i Tyskland vil formentligt stige i de kommende uger, siger forskere.

Tyskland har registreret 23.679 coronavirusinfektioner på 24 timer, hvilket er ny rekord, oplyser Robert Koch instituttet (RKI), der er det tyske svar på Statens Serum Institut.

Den tidligere rekord blev sat den 20. november med 23.648 registrerede smittetilfælde. RKI oplyser samtidig, at der torsdag er registreret 440 nye dødsfald på 24 timer.

Onsdag blev der registreret 590 coronarelaterede dødsfald, hvilket var rekordhøjt.

Det samlede antal af coronarelaterede dødsfald i Tyskland er opgjort til 20.372.

Eksperter i virologi på RKI siger, at udviklingen er foruroligende - navnlig i de østlige delstater Thüringen, Sachsen Anhalt og Brandenburg, der omgiver Berlin.

- Antallet af smittetilfælde og coronarelaterede dødsfald i Tyskland vil formentlig stige yderligere i de kommende uger, siger en talsmand for instituttets forskere, torsdag.

Forbundskansler Angela Merkel siger, at det er nødvendigt med hårdere restriktioner for at få dæmmet op for udbredelsen af covid-19 i Tyskland.

- Hvis vi her op til jul har for mange sociale kontakter, og det ender med at blive den sidste jul med bedsteforældrene, så vil det ikke give mening. Det bør vi ikke gøre, siger Merkel.

Den tyske regeringschef, der fremsatte udtalelsen i forbundsdagen onsdag, sagde, at der var for farligt, at der mange steder er opført boder til salg af gløgg og vafler på de traditionelle tyske julemarkeder.

I alt har RKI registreret 1.242.203 smittetilfælde under coronapandemien i Tyskland. Det anslås, at omkring 922.100 mennesker er kommer sig over sygdommen.

Sachsen er den hårdest ramte af de 16 delstater. Der ventes fredag formelt at blive vedtaget yderligere restriktioner i Sachsen af delstatsregeringen.

Der er udsigt til, at en nedlukning kan starte mandag den 14. december og fortsætte frem til den 10. januar. I den periode ventes detailhandlen og skoler at blive lukket.

