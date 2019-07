Paul McCartneys ekskone Heather Mills har fået tildelt et 'rekordhøjt' forlig i Storbritanniens største medieskandale, hvor alt fra politikere, kendisser og kongelige til terrorofre og døde soldater blev aflyttet.

Mediaskandalen tog fart i juli 2011, hvor The Guardian kørte en forsidehistorie om, at den nu lukkede britiske tabloidavis 'News of the World' i 2002 havde fået en privatdetektiv til at hacke sig til telefonsvarerbeskeder på den forsvundne 13-årige pige Milly Dowlers telefon.

Det viste sig senere hen, at teenagepigen var blevet myrdet.

I dagene, efter The Guardians historie så dagens lys, ramlede korthuset sammen for avisen, da det væltede frem med lignende historier.

Efter afsløringerne boykottede avisens investorer bladet, og mediemogulen Rupert Murdoch valgte at dreje nøglen om på det 168 år gamle blad.

51-årige Heather Mills, der er ekskone til superstjernen Paul McCartney, er blot en af mange kendisser, som blev hacket af den skandaleombruste avis.

Hun og hendes søster, Fiona Mills, formåede mandag at blive enige om et forlig med News Group Newspapers, som udgav News of the World.

»Vi har fået tildelt det største forlig i Storbritanniens retshistorie, når det kommer til bagvaskelse af medierne,« siger hun i en udtalelse ifølge Metro.

Heather Mills med sin tidligere mand, verdensstjernen Paul McCartney. Foto: LEE CELANO Vis mere Heather Mills med sin tidligere mand, verdensstjernen Paul McCartney. Foto: LEE CELANO

»Og med forliget har vi fået en ubetinget undskyldning for den kriminelle smædekampagne, som News Groups Newspapers stod bag – en smædekampagne, der inkluderede hacking, krænkelse af privatlivet og publiceringen af utallige løgne og falske historier i årene fra 1999 til 2010.«

Heather Mills fortæller ikke, hvor stort et beløb parterne er blevet enige om, men hun siger, at hun føler 'glæde' og 'retfærdighed'.

»Nu er det slut – medmindre andet dukker op til overfladen,« lyder det fra Heather Mills.

Ben Silverstone, talsmand for News Group Newspapers, siger følgende i kølvandet på forliget:

»Den anklagede er her i dag – igennem mig – for at tilbyde en oprigtig undskyldning til Heather Mills og Fiona Mills for den smerte, det har forårsaget dem, at individer ansat på News of the World har krænket deres privatliv.«

»Den anklagede accepterer, at den slags aktivitet aldrig skulle have fundet sted, og at de ikke havde nogen ret til at invadere deres privatliv på denne måde.«

Heather Mills' og Fiona Mills' advokat udtaler til Metro, at søstrene stadig er dybt rystede over sagen, som har ødelagt flere af deres forhold med venner og familiemedlemmer.

Forhold, som aldrig kan blive repareret, lyder det fra advokaten.