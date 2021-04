Nu ser inderne konsekvenserne af at være egoistiske.

Det mener Freddy Svane, der er Danmarks ambassadør i Indien.

Ifølge ham er det nemlig først nu, at inderne har fået øjnene op for, at de er nødt til at lytte til myndighederne og ikke kun tænke på sig selv.

»Hvis folk havde et mundbind, så satte de det måske på hagen, så de kunne tage det op foran mund og næse, hvis de mødte en fra myndighederne,« fortæller Svane til B.T.

Freddy Svane er Danmarks ambassadør i Indien. Vis mere Freddy Svane er Danmarks ambassadør i Indien.

De seneste fire dage har Indien dagligt registreret flere end 300.000 nye smittetilfælde. Det er ikke set andre steder under pandemien.

Og Freddy Svane mener, at den voldsomme smittebølge i Indien blandt andet skyldes, at borgere ikke har fulgt myndighedernes anbefalinger om håndvask, afstand og mundbind.

»Det rekordhøje smittetal er et udtryk for, at folk ikke tænker på andre end sig selv. Et udtryk for, at ingen følte, at det ville ramme dem selv. Det er dét, der er problemet.«

Et problem, der er endt ud i at hospitaler er løbet tør for senge, og folk dør ved hospitalernes dørtrin, fordi de ikke havde råd til at købe essentielle lægemidler og ilt, som nu bliver solgt på det 'sorte marked' i Indien.

Inderne dør, mens de venter på at komme ind på et COVID-19 hospital til behandling. Vis mere Inderne dør, mens de venter på at komme ind på et COVID-19 hospital til behandling.

»Når vi ser, hvordan smitten som en skovbrand spreder sig som lynets hast i en situation, hvor man troede, at der var styr på den – så er der ikke nogen indere, der længere kan være i tvivl om, hvorvidt de bør lytte til myndigheder, eksperter og læger,« siger Freddy Svane.

For ingen er usårlig. Hvad enten man er rig eller fattig. Og det er den største erkendelse, som inderne er kommet til. Det mener ambassadøren.

»De mærker nu, at vi alle kan blive ramt. Og folk begynder helt klart at indse, at det måske havde været meget godt, hvis man ikke bare havde ignoreret rådene i forbindelse med corona.«

Kremeringsplads i New Delhi 26. april 2021. Vis mere Kremeringsplads i New Delhi 26. april 2021.

Men nu kommer der kommet andre boller på suppen. Inderne har endelig forstået alvoren.

»For ti dage siden var der ingen, der bar maske – nu går ingen uden. Der er udgangsforbud, og nu er byerne mennesketomme. Folk har derfor forstået, at verden er ramt af en farlig virus, og man skal tage sine forholdsregler.«

Ifølge Freddy Svane skulle der altså en smitteeksplosion, der har sendt kurverne i vejret og tusinder ind på de allerede pressede sygehuse, hvor iltforsyningerne slipper op, før man i Indien lærte at lytte til myndigheder, eksperter og læger.

»Inderne har fået respekt og lærer af det her,« fortæller Svane, der desuden mener, at situationen i Indien er noget, alle kan lære af:

»Mange sidder og tænker 'godt, det ikke sker hos os', som man tidligere gjorde i Indien. Men smitten kan sprede sig som en skovbrand og det er en udfordring, der kan opstå alle steder.«