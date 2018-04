Kinesisk politi har beslaglagt hele 1,3 tons kokain fra er sydamerikansk land i det de selv kalder historiens største fangst af narkoen. Det oplyser myndighederne.

Det er politiet i den sydlige by Shenzhen, der samtidigt har tilbageholdt 10 mistænkte - de fleste fra Hong Kong.

Det skriver The Straits Times.

Politiundersøgelsen begyndte i juli 2017 og den beslaglagte narko har en værdi på næsten 1,3 milliarder kroner.

Kokainen kom fra et uidentificeret sydamerikansk land og var sendt til havnen i Shanwei.

Politiets udtalelse indeholder ikke noget om, hvorvidt narkoen var tiltænkt det kinesiske marked. Brugen af kokain i Kina er relativt lavt, sammenlignet med andre typer narkotika.

Politiet i Shenzhen begyndte undersøgelsen i juli 2017 efter at have modtaget et tip. En måned senere gik de første i nettet, da et stort parti narkotika på 40 kg. kokain blev beslaglagt og fem personer arresteret.

I februar førte undersøgelsen til yderligere tre personers anholdelse og beslaglæggelsen af hele 1,3 tons kokain.

To af bandens ledere blev fanget i udlandet og udleveret til Kina i marts måned i år.