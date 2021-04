Både oscaruddelingen, Emmy Awards og Golden Globe-priserne har haft lave seertal under coronapandemien.

De amerikanske seertal ved dette års oscaruddeling var historiske lave.

Således så 9,85 millioner amerikanere med, da verdens mest prestigefulde filmpris blev uddelt natten til mandag dansk tid.

Det er et fald på 58 procent sammenlignet med sidste års show, hvor 23,6 millioner i USA så med.

Det viser de foreløbige tal fra tv-stationen ABC.

Oscaruddelingen er ikke det eneste prisshow, der er blevet ramt af lave seertal under coronapandemien.

Emmy Awards i september og Grammy Awards i marts tiltrak også det laveste antal folk i stuerne nogensinde. Også seertallene for Golden Globe-priserne i februar faldt med 60 procent sammenlignet med året før.

I håb om at tiltrække seere, samtidig med at coronaregler skulle overholdes, havde arrangørerne bag oscaruddelingen forsøgt flere nye tiltag.

Det betød blandet andet, at showet blev afholdt på to steder, nemlig Union Station og Dolby Theatre i Los Angeles.

Det gjorde det muligt for flere af de nominerede og deres gæster at møde op og se showet efter strenge test- og karantæneregler.

Flere af de nominerede valgte dog alligevel at blive væk. Det betød blandt andet, at den 83-årige skuespiller Anthony Hopkins ikke var til stede for at modtage aftenens sidste pris for Bedste Mandelige Skuespiller.

Den 93. udgave af oscaruddelingen bød til gengæld på en fantastisk aften for den danske filmbranche, da både instruktør Thomas Vinterbergs film "Druk" og klipper Mikkel E.G. Nielsen modtog en Oscar for henholdsvis Bedste Internationale Film og Bedste Klipper.

Det er Danmarks første statuette i kategorien Bedste Internationale Film siden 2011, hvor Susanne Biers film "Hævnen" vandt.

/ritzau/Reuters