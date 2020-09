Det har store konsekvenser for rejseselskaberne, at Udenrigsministeriet først udgiver deres opdaterede rejsevejledninger torsdag fremfor tidligere på ugen.

Det mener Mads Bygballe Christiansen, som er administrerende direktør i Ruby Rejser. Direktøren er faktisk »rigtig godt træt af det,« lyder det.

Det skyldes, forklarer han, at det kun giver rejseselskaberne en enkelt dag til at få styr på de rejser, hvis afgang er lørdag.

»Vi har en dag til at få fat i både dem, der skal rejse, hoteller rundt i verden, som også er pressede - og en dag til at afmelde fly og forhåbentlig få pengene tilbage,« siger Mads Bygballe Christiansen.

»Hver eneste time tæller for os. Vi når ikke at komme i dialog med alle dem, vi skal, når et land lukker ned torsdag kl. 16.00. I sidste ende betyder det, at vi har større tab, og det kan have betydning for arbejdspladserne. Vi er en branche, der er ekstremt presset og har brug for hjælp.«

Det er ikke den eneste anke, Mads Bygballe Christiansen har, når det kommer til Udenrigsministeriets håndtering af de opdaterede rejsevejledninger.

Det har nemlig også betydning, at Udenrigsministeriet ikke deler landene op i regioner - således, at man fraråder rejser til de ramte regioner i et land frem for hele landet, mener han.

»De burde kigge på landene individuelt. Hvis et land kun har problemer i hovedstaden, men Danmark registrerer hele landet som orange (hvor man fraråder ikke-nødvendige rejser red.), så påvirker det alle mulige rejser,« siger Mads Bygballe Christiansen og fortsætter:

»Vi er et selskab, der blandt andet laver cykel-, vandre,- og aktive ferier, og de foregår på steder, hvor der typisk ikke er så mange mennesker, så der er områder, hvor vi godt kunne sende folk til, hvis ikke hele landet blev markeret.«

Torsdag klokken 16 blev Udenrigsministeriets rejsevejledninger igen opdateret. Irland, Island, Slovenien og Storbritannien er nu tilføjet til listen over lande, man fraråder ikke-nødvendige rejser til.

Det har dog ikke lige så store konsekvenser for lige Ruby Rejser, som det havde, da Frankrig og Kroatien blev tilføjet.

Uanset hvad er Mads Bygballe Christiansens budskab klart.

»Giv os mere tid, og se på områderne i landende individuelt.«