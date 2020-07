Indrejsende til Sydney i Australien vil blive afkrævet næsten 14.000 kroner for 14 dages påtvungen karantæne.

Indrejsende til Sydney i Australien vil fra 18. juli blive afkrævet tusindvis af dollar for deres tvungne karantæneophold på et hotel.

Det oplyser regeringen i delstaten New South Wales søndag, skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Hidtil har delstaten betalt udgifterne for de to ugers ophold på et hotel, som er karantænekravet for alle, der ankommer med fly til Sydney.

Tiltaget skal stoppe spredning af coronavirus.

Den samlede regning er nået op over 50 millioner australske dollar eller 229 millioner kroner.

- Personer med bopæl i Australien har fået masser af tid til at vende tilbage, og vi føler, at det kun er rimeligt, at de betaler en del af udgifterne til deres hotelophold, siger Gladys Berejiklian, der er premierminister i New South Wales.

Både udenlandske og australske statsborgere, som ankommer fra udlandet til Sydney, skal fra lørdag næste uge betale 3000 australske dollar for deres ophold på et hotel. Det svarer til cirka 13.800 danske kroner.

Personer, som har booket en flybillet til Australiens største by før den 12. juli, er undtaget fra kravet om en delvis egenbetaling. Og det gælder, uanset hvornår de ankommer.

Fredag antydede premierminister Berejiklian, at bosiddende i New South Wales ikke skulle betale for deres hotelkarantæne, men de nye regler gælder for alle, der ankommer til Sydney.

Ud over de 3000 australske dollar for en person vil der blive opkrævet 1000 dollar yderligere for hver voksen ledsager og 500 dollar per barn over tre år. Børn under den alder vil blive friholdt for betaling.

Et par med to børn over tre år vil således skulle betale 5000 dollar for at isolere sig på et hotelværelse i to uger.

Siden 29. marts har over 35.000 hjemvendte personer til Australien været i hotelkarantæne.

- I løbet af de seneste uger er hovedparten af nye Covid-19-tilfælde i New South Wales kommet fra oversøiske rejsende i hotelkarantæne, siger Stuart Ayres, der er delstatsregeringens minister med ansvar for hotelkarantænerne, ifølge Sydney Morning Herald.

Lørdag blev der i New South Wales opdaget syv nye tilfælde af Covid-19, som virussygdommen hedder. Heraf var de fem rejsende, som var i karantæne på et hotel.

/ritzau/