2.704.000.000 kroner.

Så meget skylder Transport for London (TfL) de kunder, der ikke har brugt deres Oyster-rejsekort i et år eller mere. Henvender kunderne sig, skal selskabet, der står for al offentlig transport i den britiske hovedstad, betale det enorme beløb tilbage til dem. Opørelsen kommer samtidig med, at det populære rejsekort kan fejre sit 15 års-jubilæum, skriver Sky News.

Caroline Pidgeon, der er liberaldemokratisk medlem af London Assembly, beskylder Transport for London for ikke at informere Oyster-kunderne om, at de skal huske at kræve beløbet på deres kort tilbagebetalt.

Oyster-kortet er stadig den mest brugte betalingsform i den offentlige transport i London. Her venter en kvindelig passager på et Underground-tog. Foto: ANDREW WINNING/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Oyster-kortet er stadig den mest brugte betalingsform i den offentlige transport i London. Her venter en kvindelig passager på et Underground-tog. Foto: ANDREW WINNING/REUTERS/RITZAU SCANPIX

»TfL stopper aldrig med at bombardere os med annoncer og informationskampagner, men selskabet forholder sig utroligt tavst om dette bjerg af penge, som brugerne har til gode,« siger hun til Sky News.

Siden 2003 er der udstedt over 100 millioner Oyster-kort til både londonere og turister. De senere år er flere og flere dog gået over til at betale med kreditkort eller mobiltelefon.