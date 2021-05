»Folk kan nu begynde at booke ferier og hotelværelser. Vi har genvundet den frihed, vi ikke har haft i mere end et år,« siger EU talsmand.

Det har taget næsten tre måneder at nå hertil, og undervejs var toget ved at køre af skinnerne. Men nu skulle den være god nok.

Et nyt, europæisk covid-pas, der kommer til at hedde EU Digital Certifikat, er på trapperne. Det skal kunne dokumentere om man har haft covid-19, lige er blevet testet, eller er fuldt vaccineret. Det får form af en QR-kode på telefonen – og lever man op til kravene, så er der fri rejse i hele Europa uden karantæne.

Forhandlingerne om det nye covid-pas har ikke foregået uden sværdslag. Det tog næsten tre måneder at få afklaret præcis, hvordan dette pas skal bruges, hvilke test og vacciner der skal godtages, og hvilke der ikke skal, og resultatet er langt fra perfekt.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen glæder sig over det nye EU-covid-pas, som hun kalder »en sejr for EU«. Foto: JOHN THYS / POOL Vis mere Kommissionsformand Ursula von der Leyen glæder sig over det nye EU-covid-pas, som hun kalder »en sejr for EU«. Foto: JOHN THYS / POOL

»Jeg ved godt, at det føles som lang tid. Men faktisk er det her ultrahurtigt i EU-regi. Sådan burde det ikke være, men det er virkeligheden,« siger Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet til B.T.

En særlig øm tå i debatten har været, hvorvidt den russiske Sputnik-vaccine skulle tælles med blandt de vacciner, der giver fri rejse rundt i Europa. Vaccinen er stadig i godkendelsesprocessen hos det europæiske medicinal agentur (EMA), og der er kommet bekymrende meldinger fra de brasilianske myndigheder, der sætter spørgsmålstegn ved vaccinens effektivitet.

Den nye aftale anerkender ikke umiddelbart brugen af Sputnik-vaccinen. Det bliver op til hvert enkelt land, om man vil anerkende den. Næppe populært i Ungarn, der i høj grad har anvendt den russiske vaccine på sin egen befolkning.

Europa-Parlamentet måttet give sig på spørgsmålet om, hvorvidt borgerne selv skal betale for test i forbindelse med rejser. Parlamentet ønskede, at det skal være gratis, men det ville Det Europæiske Råd ikke acceptere, og dermed er der risiko for, at det nuværende testkaos fortsætter.

Lange køer ved grænserne trer denne sommers rejser. Det er uvist i hvilklet omfang det nye EU-pas vil hjælpe. Foto: Claus Bech Vis mere Lange køer ved grænserne trer denne sommers rejser. Det er uvist i hvilklet omfang det nye EU-pas vil hjælpe. Foto: Claus Bech

B.T.s udsendte, der har haft den tvivlsomme fornøjelse af at skulle rejse midt i pandemien, har på egen krop mærket frustrationerne ved at rejse uden ens regler rundt om i EU.

For eksempel blev undertegnede afvist ved gaten af SAS i London. Jeg havde godt nok taget en coronatest (ovenikøbet udført af de britiske sundhedsmyndigheder), men den var ikke godkendt til rejser til Danmark, viste det sig, og jeg kom ikke med flyet. B.T. kender til talrige, lignende historier fra hele Europa.

Det er rasende dyrt at blive testet i flere europæiske lande. Det er uklart hvordan de nye midler skal fordeles, og om EU-landene vil begynde at acceptere de samme testtyper.

Spørgsmålet om, hvordan tests skal give fri adgang til alle EU-lande, har også skabt uenighed.

Det danske coronapas får nu en storebror. EU Digitat Certifikat er på vej Foto: Henning Bagger Vis mere Det danske coronapas får nu en storebror. EU Digitat Certifikat er på vej Foto: Henning Bagger

»Vi ved jo, at en test i virkeligheden kun frikender en lige i det øjeblik, testen bliver taget, og der har været uenighed om, hvem der skal bestemme om folk fra særlige risikoområder skal i karantæne eller ej,”« siger MEP Christel Schaldemose til B.T.

Selvom den nye aftale umiddelbart dikterer EU-landene, at de ikke skal indføre karantæne til borgere med passet i orden, så er der dog fortsat en mulighed for, at man kan indføre karantæne, hvis smitten pludselig breder sig igen, og regeringen mener, at folkesundheden står på spil.

»Vi ved jo for eksempel, at der er fejl på nogle test, og det kan godt blive svært at administrere fri rejse med test rundt i Europa lige nu. Det var nemmere, hvis det bare drejede sig om, hvorvidt folk var vaccinerede eller ej. Jeg forstår godt, at de enkelte lande fortsat vil have mulighed for at kunne trække i nødbremsen, hvis nu smitten pludselig spreder sig igen,« siger Christel Schaldemose.

På trods af de mange usikre elementer i aftalen, så vil rejsepasset formodentlig blive mødt med en vis lettelse af den hårdt pressede turismeindustri. Der står milliarder af Euro på spil, og hensigten er, at det nye covid-pas skal give europæerne mod på at rejse igen allerede denne sommer.

Sker det, vil det i høj grad gavne de sydeuropæiske lande, hvis økonomi i høj grad er baseret på sommerturisme. Men håbet er, at de nye regler også vil sikre sommerturisme udefra til for eksempel Danmark.

Covid-passet skal efter planen kunne anvendes over hele Europa fra begyndelsen af juli.