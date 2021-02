Antallet af feriebestillinger steg med op til 600 procent, efter at den britiske genåbningsplan blev fremlagt.

En lang række briter er tilsyneladende optimistiske omkring muligheden for, at de kan komme på ferie i udlandet til sommer.

I hvert fald er antallet af feriebestillinger steget voldsomt det seneste døgn.

Det sker i kølvandet på, at premierminister Boris Johnson mandag præsenterede planen for en genåbning af den britiske samfund.

Her meddelte regeringen, at den 12. april vil offentliggøre en opdateret rejsevejledning. Det blev samtidig gjort klart, at et forbud mod internationale rejser vil fortsætte som minimum indtil 17. maj.

Men herefter er det altså muligt, at restriktionerne lempes. Og det har fået briterne til at drømme om udlandsrejser.

Lavprisselskabet EasyJet oplyser, at antallet af feriebestillinger steg med 600 procent efter Boris Johnsons udmelding.

Antallet af bestilte flyrejser steg med 300 procent, oplyser selskabet.

Den kommende sommer vurderes at være knald eller fald for mange luftfarts- og rejseselskaber. Efter at coronapandemien i vid udstrækning har begrænset antallet af rejser, er de afhængige af en indbringende sommer.

