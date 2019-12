Går du og overvejer, hvor din næste rejse skal gå hen?

Så er der flere steder, som du med fordel kan undgå.

Hvert år laver den amerikanske rejseguide Fodor's Travel en liste over steder, man - enten af etiske, miljømæssige eller politiske grunde - bør genoverveje, inden man tager afsted.

I år er det blevet til en liste på 13 lande, man som turist bør undgå, hvis man vil opleve verden på en forsvarlig måde.

Fodor's Travels nej-liste Barcelona Big Sur, Californien Angkor Wat, Cambodia Bali, Indonesien Hanoi Train Street, Vietnam Matterhorn, schweiz Revene langs Florida Keys, USA Cozumel, Mexico Galapagosøerne, Ecuador Komodo, Indonesia Costa Rica Elefant-safari i Thailand Cape Town

Øverst på listen er den spanske storby Barcelona, hvor turismen ifølge rejseguiden de seneste år er vokset i en sådan grad, at der rent fysisk ikke er plads til alle de mennesker, som valfarter til byen for at se turistattraktioner som Sagrada Familia og Parc Güell.

I 1990 talte man ifølge Berlingske 1,7 mio. overnatninger på hoteller i Barcelona, mens det tal i 2016 var vokset til 17 millioner. En stigning, der har forringet livskvaliteten for beboerne i byen.

På listen over 13 steder Fodor's Travel mener, man som turist bør holde sig fra, fremgår også den indonesiske ø Bali.

En af de største konsekvenser af overturisme på øen er den store mængde plastik og affald, som havner i havet og på de balinesiske strande.

'Affalds-krisen' er en af flere grunde til, at Fodor's Travel ikke anbefaler, at man rejser til Bali. Foto: SONNY TUMBELAKA Vis mere 'Affalds-krisen' er en af flere grunde til, at Fodor's Travel ikke anbefaler, at man rejser til Bali. Foto: SONNY TUMBELAKA

Ifølge Balis miljøagentur producerede øen tilbage i 2017 3.800 tons affald hver dag, hvoraf kun 60 procent landede i skraldespandene.

Et andet sted, der er at finde på listen - omend af helt andre grunde end Bali - er det schweiziske bjerg Matterhorn, som har vist sig være livsfarlig at forsøge at bestige.

I 2019 faldt syv bjergbestigere i døden under deres tur op ad bjerget, og i 2018 var tallet 11.

»Bjerget er blevet for ustabilt og derfor for farligt til at være en turistattraktion, som bliver besteget af mange menneske hver eneste dag,« siger en guide til the Zurich avisen Tages-Anzeiger.

Det kan være livsfarligt at forsøge at bestige Matterhorn. Foto: Denis Balibouse Vis mere Det kan være livsfarligt at forsøge at bestige Matterhorn. Foto: Denis Balibouse

Flere turistattraktioner har fået plads på Fodor's Travels liste, fordi det på det seneste har vist sig, at turister skal være enormt påpasselige med at indtage alkohol, når de rejser dertil.

Ét af disse steder er Costa Rica, hvor 25 personer har mistet livet, og 59 er blevet indlagt på grund af metanolforgiftning i 2019.

Også Mexico har haft en stigning i sager, hvor turister har mistet livet som følge af forgiftet alkohol.

En af de mest kendte sager er fra 2017, hvor den 20-årige amerikaner, Abbey Conner blev fundet livløs i poolen på et hotel i det mexicanske ferieparadis Cancun.