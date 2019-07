»Videoen er ikke køn,« indrømmer Luca Burmeister, direktør i C&C Travel, der samarbejder med det filippinske resort Coco Beach.

Reaktionen kommer, efter en gæst på resortet har filmet, hvordan affald bliver gemt væk under palmeblade bag det kompleks, hvor hotellets ansatte bor.

Ifølge Luca Burmeister er det helt korrekt, at det skrald, der produceres på Coco Beach, opbevares bag hotellet.

»Her sorteres det – som det ses i videoen – i plastik, pap, madrester og så videre,« siger han

Bag stranden Coco Beach i Filippinerne er der overfyldt med plastik.

Normalt vil affaldet så blive hentet af en lastbil.

»Men denne video viser med alt tydelighed, at afhentningen ikke fungerer som det skal, og det vil vi selvfølgelig tage op med Coco Beach. Det må ikke ske,« siger han og lover, at der bliver fulgt op på det.

Sådan en historie er måske ikke ligefrem god for et rejsebureau, der brander sig på bæredygtige rejser.

Men faktisk er C&C Travel glade for det fokus, den type historier sætter på et alvorligt problem.

»I virkeligheden ser det mange steder langt værre ud - ikke mindst steder, hvor der ikke er turister,« siger Luca Burmeister og uddyber:

»Det er ikke et problem, der er skabt af turister. Det er desværre, fordi landene er fattigere, har dårligere infrastruktur og er mindre udviklede end eksempelvis Danmark.«

Det samme kunne Torben Kristiansen, afdelingschef i rådgivningsfirmaet Cowi, tidligere på ugen fortælle til B.T.

Han var netop vendt hjem fra et projekt på Marshalløerne, hvor en plastikflaske eksempelvis skal sejles 6.000 kilometer væk for at blive genanvendt.

I mange af de lande, vi rejser til, findes der nemlig ikke indsamlingssystemer, sorteringsanlæg eller bæredygtige lossepladser, som vi kender herhjemmefra.

C&C Travel mener, at de som rejsebureau faktisk kan hjælpe landene med de udfordringer.

»Vi opfordrer til, at man som turist bor på lokale hoteller, spiser lokalt og benytter sig af lokale guider, så man bidrager til den lokale økonomi,« siger han.

Det betyder for eksempel at en familie har råd til at sende deres børn i skole, ligesom infrastrukturen styrkes, når der er lokal vækst.

C&C Travel planter træer for at kompensere for rejsernes CO2-udledning.

»Turisme er vejen til bæredygtig vækst, hvis man ikke bare lever på store internationale all inclusive-hoteller,« siger han.

Derudover har C&C Travel lokale affaldsprojekter.

På Bali har de blandt andet et projekt, hvor skolebørnene kan tage deres sorterede affald med i skole og bytte det til bøger.

»Vi troede først, vi skulle have børnene til at samle skrald sammen ved hotellerne. Men vi fandt ud af, at det usorterede affald, de havde hjemme i deres husholdning, udgjorde et langt større problem,« siger Luca Burmeister.

FAKTA: Træer for flyrejse Udledning af CO2: En gennemsnitlig oversøisk rejse med C&C Travel t/r udleder 3 tons CO2 per person. Sidste år (1/7 2018 til 1/7 2019) havde C&C Travel 7.600 rejsende. I alt har har C&C Travels rejser dermed udledet 22.800 tons CO2. Træer plantet i Filippinerne. 50.000 kokospalmer (625 HA), der i alt opsuger 15.000 tons CO2. 80.000 mangrover (8 HA), der ialt opsuger 8.000 tons CO2 Samlet set opsuger træerne, plantet af C&C Travel, 23.000 tons CO2 Du kan udregne din rejses CO2-udledning her Kilde: C&C Travel

Af samme grund mener direktøren heller ikke, at løsningen på affaldsproblemerne eller for den sags skyld klimaudfordringer er, at vi bliver hjemme.

Men rejserne skal gøres klimaneutrale.

»Derfor planter vi træer, hvis optag af CO2 modsvarer de CO2-mængder, rejserne udleder,« siger Luca Burmeister, der ikke tror på, at løsningen er isolere sig:

»Vi skal blive ved med at rejse ud, få et ansigt på de store problemer og møde folk i øjenhøjde og lære af hinanden. Det er den eneste måde, jeg tror, men kan løse de her problemer på.«