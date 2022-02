Da coronasmitten spredte sig i starten af 2020, lammede det rejsebranchen og flyselskaberne.

Pandemien fik dog ikke flyene til at blive på jorden i det omfang, man måske skulle tro.

Det fremgår af en artikel i den britiske avis The Guardian, som har set nærmere på mængden af tomme eller næsten tomme fly, der har forladt lufthavene alene i Storbritannien siden marts 2020.

Avisens tal viser, at næsten 15.000 såkaldte »spøgelsesfly« har forladt landets 32 lufthavne siden pandemiens begyndelse.

Begrebet spøgelsesfly dækker både over helt tomme fly og fly, hvor mindre end 10 procent af sæderne var besatte.

Langt de fleste af flyene kom fra Heathrow i London, hvor 4910 næsten tomme fly lettede mellem marts 2020 og september 2021.

Lufthavnene i Manchester og London Gatwick fulgte lige efter.

I gennemsnit lettede der 760 tomme fly fra Storbritannien om måneden i den periode, skriver The Guardian, som dog antyder, at det reelle tal sikkert er noget højere.

Tallene dækker nemlig kun over internationale flyvninger og ikke indenrigsafgange.

Klimaaktivister raser over, at den største CO2-synder tilsyneladende blev ved med at svine helt uden grund.

Flyselskaberne undskylder sig med, at de blev nødt til at blive ved med at flyve for at opretholde deres slot-rettigheder.

Det argument bliver dog modsagt fra andre sider af eksperter, der påpeger, at kravene om, at flyselskaberne skulle bruge mindst 80 procent af deres slots for at opretholde dem, blev suspenderet under pandemien.