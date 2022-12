Lyt til artiklen

Den 29-årige rejseblogger Kirsty Leanne fik et chok, da hun for nylig var på Bali.

Ifølge hotellet var hun for stor og tung til flere af faciliteterne.

Den 29-årige deler regelmæssigt rejsetips til tykke personer på Instagram og TikTok, og i begyndelsen af december var den britiske blogger taget til den populære indonesiske ferieø.

Da hun ankom til sit hotel, gik glæden ved at besøge et nyt sted hurtigt væk. Hun fik blandt andet at vide, at hun var for stor og tung til hotellets hængekøjer og gynger.

Hotellets ansatte sagde også, at hun og den veninde, hun havde med sig, ikke måtte bruge boblebadet samtidig, da der ikke var plads.

Kirsty Leanne har ifølge Dagbladet sagt, at hun forstår og accepterer, at hotellets faciliteter ikke passer hende. Men det var stadig trist og skuffende, forklarer hun.

»Badekarrene, gyngerne og hængekøjerne var en stor grund til, at jeg bookede netop dette hotel.«

Hun fortæller, at hun fik lov til at bruge badet alene, men at de ikke kunne give hende en præcis vægtgrænse. Derfor turde hun heller ikke bruge det.

