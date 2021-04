Har du lange udsigter til at få det første stik med en coronavaccine? Så frygt ej. For en udlandsrejse kan give dig et forspring.

Der skal nemlig gang i rejseindustrien, hvis det står til rejsebranchen og turismeministeren på Maldiverne. Det skriver CNBC.

Og netop på Maldiverne har de fået en rigtig god idé, synes de selv. For hvis du bestiller en tur til det sydøstasiatiske land, vil du ved ankomst blive tilbudt en dosis med coronavaccinen. Ideen er en del af landets strategi for at få gang i turismen.

»Jeg tror ikke, det vil blive et problem med leverancer på Maldiverne, da vores befolkningstal er meget lille,« siger Abdulla Mausoom, turismeminister på Maldiverne.

Dog skal tilbuddet ikke være på bekostning af befolkningen, som skal have deres første og andet stik med coronavaccinen, før den bliver tilbudt til turister. Derfor er der heller ikke en dato for, hvornår turister, som besøger det tropiske land, vil få garanteret en vaccine.

Hvorvidt, vaccinen skal betales på stedet eller som en del af en pakkeløsning, vides endnu ikke.

Men når den dag kommer, skal de dog ikke tro, at de kan komme vadende ind i landet uden videre. For det kræver en negativ PCR-test og en hotelreservation. Men hvis man allerede er blevet vaccineret, vil det meget snart være muligt at komme ind i landet helt uden restriktioner.

På Maldiverne har 53 procent af befolkningen fået det første stik. Det svarer til lidt over en kvart million mennesker. Det inkluderer 90 procent af dem, der arbejder i turismeindustrien.