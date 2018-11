Regnvejr kan vanskeliggøre søgningen efter omkomne personer, men også hjælpe med at slukke Californiens brand.

Et varslet regnvejr truer redningsarbejdet efter en dødelig brand, der har hærget i Californien i knap to uger.

Eftersøgningshold i det nordlige Californien intensiverer derfor jagten på omkomne, inden regnen vil kunne skylle de jordiske rester af yderligere brandofre væk.

Siden branden brød ud den 8. november, er 76 personer blevet bekræftet omkomne. Men eftersøgningen og identifikationen af de døde er vanskelig, da der i flere tilfælde kun er meget små knoglefraktioner tilbage af de omkomne.

Regnvejret vil omvendt kunne hjælpe brandvæsenets kamp mod branden, som søndag er 55 procent under kontrol.

I området omkring byen Paradise, der er så godt som jævnet med jorden af flammerne, deltager omkring 400 i eftersøgningsarbejdet.

I grupper af ti personer, der assisteres af både frivillige og sporhunde, går de fra det ene nedbrændte hus til det næste i jagten på omkomne i de forkullede ruiner.

Med knap 1300 savnede efter branden frygtes dødstallet fortsat at stige betragteligt. Myndighederne håber dog, at mange af de savnede er flygtet fra flammerne og ikke er klar over, at de står på listen.

Sheriffen i Butte County, Kory Honea, udtrykker bekymring for, om det er muligt at gennemsøge alle de nedbrændte huse, før regnen kommer.

- Så meget som jeg ville ønske, at vi kunne nå at gennemgå det hele, inden regnen kommer, så er jeg ikke sikker på, at det er muligt, siger han.

Det er derfor "muligt" at myndighederne aldrig vil kende det præcise dødstal efter branden, lyder det fra sheriffen.

En af de frivillige, der hjælper med eftersøgningsarbejdet, er 50-årige Robert Panak. Han siger til nyhedsbureauet AP, at han prøver at holde modet oppe under det opslidende redningsarbejde.

- Jeg prøver at tænke positivt, og på at vi kan bringe afklaring til de pårørende, siger han.

/ritzau/AP