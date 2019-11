Der er det seneste år ryddet 30 procent mere af Amazonas end året før. Greenpeace kalder tallene alarmerende.

Skovrydningen i verdens største tropisk regnskov, Amazonas i Brasilien, er blevet øget med 30 procent det seneste år. Næsten 10.000 kvadratkilometer skov er blevet ryddet fra august sidste år til juli i år.

Det oplyser miljøorganisationen Greenpeace i en pressemeddelelse på baggrund af satellitovervågning fra den brasilianske rumforskningsorganisation Inpe.

Afskovningen er på det højeste niveau siden 2008, og det forarger Christiane Mazzetti. Hun er kampagnemedarbejder for Amazonas hos Greenpeace og bebrejder særligt Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, for udviklingen.

- Vi høster, hvad regeringen har sået siden præsidentkampagnen.

- Præsident Bolsonaros antimiljø-dagsorden har skrottet Brasiliens evne til at bekæmpe skovrydning, favoriserer dem, der udøver miljøforbrydelser og opfordrer til vold mod indfødte, som bor i skovene, siger hun i pressemeddelelsen.

Bolsonaro tiltrådte som præsident i det sydamerikanske land 1. januar 2019.

Han lovede under valgkampen sidste år, at han ville opprioritere landbrug i området for at udvikle regionen økonomisk. Det sker dog på bekostning af miljøbeskyttelsen.

Tropiske skove som den i Amazonas er hjem for mange plante- og dyrearter, der ikke findes andre steder i verden. Eksempelvis blev der i august i år opdaget en sjælden silkeabe-art i Amazonas.

Aben er usædvanlig med sin hvide hale og hænder. Normalt har silkeaber en sort hale. Foruden dyr og planter bor også oprindelige folk i regnskoven.

Regnskoven er blevet omtalt som "verdens lunger", da den producerer store mængder ilt og optager CO2. Derfor er der ifølge Greenpeace behov for, at der gribes ind med det samme, så udviklingen kan blive vendt.

Den brasilianske regering har set tallene for skovåret 2019, der blev fremlagt mandag. Den indrømmer, at der skal gøres noget for at dæmme op for den massive skovrydning.

Miljøminister Ricardo Salles har indkaldt guvernørerne i de berørte stater onsdag til en snak om, hvordan afskovningen bedst bekæmpes.

/ritzau/