De sidste uger har foruden spændende dyster på Europas fodboldstadioner budt på et afgørende opgør mellem frisind og chauvinisme.

EM-slutrunden har været præget af kønskontroverser, og lad os bare kalde det stærkt divergerende holdninger til homoseksualitet og minoriteters rettigheder.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, chokerede sine EU-kolleger ved at indføre et forbud mod, at homoseksuelle optræder i skolebøger eller tv-programmer henvendt til børn og unge under 18.

Münchens borgmester, Dieter Reiter, foreslog i protest, at Allianz Arena skulle oplyses i alle regnbuens farver under kampen mellem Tyskland og Ungarn. UEFA afslog, og efterfølgende løb en regnbueflagbærende aktivist på banen under afspilningen af den ungarske nationalmelodi.

Olympiastadion i Berlin blev oplyst i regnbuefarver, efter at UEFA havde forbudt det samme ved kampen mellem Ungarn og Tyskland i München. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Olympiastadion i Berlin blev oplyst i regnbuefarver, efter at UEFA havde forbudt det samme ved kampen mellem Ungarn og Tyskland i München. Foto: CLEMENS BILAN

En ophedet debat mellem UEFA og europæiske aktivistgrupper fulgte. UEFA blev retteligt beskyldt for at svigte de værdier om lighed for alle, som de selv siger, de står for. UEFA siger selv, at forslaget om regnbuefarverne på stadion var politisk – og ja, selvfølgelig var det det. For det er umuligt at skille sport og politik ad. Alle, også UEFA bliver nødt til at forholde sig til samtidens afgørende problemstillinger.

Adskillige europæiske statsledere har langet ud efter Viktor Orbán og ligefrem opfordret Ungarn til at forlade EU-samarbejdet, hvis de ikke vil leve op til de mest basale minoritetsrettigheder. Orbán har beskyldt de vestlige EU-stater for at opføre sig som koloniherrer, der vil diktere, hvordan folk i andre lande skal leve.

Der forestår en helt afgørende værdikamp mellem det progressive Vesteuropa og et i stigender grad chauvinistisk Øst. For Ungarn er langtfra alene i sit forkvaklede syn på homoseksuelles rettigheder eller for den sags skyld et ofte nærmest middelalderligt kvindesyn.

En aktivist løber på banen med et regnbueflag under afsyngningen af Ungarns nationalsang før kampen mod Tyskland. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN Vis mere En aktivist løber på banen med et regnbueflag under afsyngningen af Ungarns nationalsang før kampen mod Tyskland. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN

Ukraine, der som bekendt har haft et flot EM rent sportsligt, er mildt sagt ikke oppe på barrikaderne, når det gælder kvindekampen. Bizarre billeder af kvindelige ukrainske soldater iført militæruniform og høje hæle under forberedelserne til 30-årsfejringen af Sovjetunionens fald og Ukraines uafhængighed, har skabt stor forargelse og viser med al tydelighed, hvor stor forskel der er på kønskampen i vores del af Europa og det gamle Østeuropa.

Ukrainske kommentatorer kaldte kvinder i kampuniform, der samtidig tvinges i høje hæle, for et eksempel på udbredt kvindeundertrykkelse. LGBTQ-rettighederne i Ukraine har det heller ikke for godt. For nylig blev en visning af en LGBTQ-film i Kiev afbrudt af demonstranter, der smadrede vinduer og skød fyrværkeri efter tilskuerne.

Forholdene er om muligt endnu værre i Aserbajdsjan. Hvor Danmark af uransagelige grunde spillede kvartfinale. Ilham Aliev overtog magten efter sin far i 2003, og listen af statens overtrædelser af basale menneskerettigheder er alenlang.

Kvindelige soldater i Ukraine træner til forestående parade i militæruniform og høje hæle. Vis mere Kvindelige soldater i Ukraine træner til forestående parade i militæruniform og høje hæle.

Folkevognsgruppen lod forstå, at de var blevet nægtet at ophænge reklamer, der indeholder regnbuefarver ved de to kvartfinaler i Baku og Sankt Petersborg. Det er skammeligt, at UEFA forbød disse reklamer, for det bringer det europæiske fodboldforbund på den forkerte side af nettet i en af de vigtigste opgør i Europa i dag.

Det klinger mere end hult, når UEFA efterfølgende lader forstå, at netop regnbuesymbolet står for alt, hvad UEFA tror på. Walk the walk, don’t talk the talk, som man siger i England.

Ved at anerkende, at man melder sig under regnbuefarvernes banner, forpligter man sig også til at stå fast på de principper, symbolet står for. Det vil naturligvis sige, at man ikke bøjer sig for pres fra homofobiske autokrater i Moskva eller Baku.

Historien har smerteligt vist, at demokratier, der affinder sig med urimelige, chauvinistiske krav, bevæger sig ud på en farlig glidebane. Der er i den grad brug for, at UEFA træder i karakter. Man kunne passende starte ved semifinalerne næste uge.