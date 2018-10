Huse og veje står under vand i det centrale Norge, hvor flere elve er løbet over deres bredder.

Oslo. Dele af Norge er søndag ramt af voldsomme oversvømmelser.

Store mængder regn og smeltevand har ført til et kaos i Nord-Gudbrandsdal i den centrale del af landet.

Flere huse og biler står under vand, veje er lukkede, og mange har mistet strømmen.

I kommunen Skjåk er alle offentlige veje blevet lukket for trafik, og en bro er i fare for at brase sammen på grund af de enorme vandmasser.

Det er en blanding af nedbør og smeltevand som følge af høje temperaturer de seneste døgn, der har fået en række elve og bække til at gå over deres bredder.

Situationen betegnes som farlig. Flere steder har myndighederne udsendt et rødt varsel, der er det mest alvorlige på skalaen.

Natten til søndag måtte en familie i byen Nordberg reddes ud af politiet, da deres hus blev oversvømmet.

- Det var dramatisk. Der var en voksen og tre børn, som måtte bæres ud af politiet, efter at elven steg kolossalt hurtigt i løbet af voldsomt kort tid, siger borgmesteren i Skjåk, Elias Sperstad, til NRK.

Kommunen har iværksat sit kriseberedskab og forbereder sig på, at vandløbene skal løbe endnu mere over, da der ventes mere nedbør og øget snesmeltning.

Ved en campingplads i kommunen kunne Ole Jonny Runningen søndag eftermiddag konstatere, at hans hus pludselig var blevet en del af en den elv, bygningen ligger ned til. Med normal vandstand ligger huset fire-fem meter fra elvens bred.

- Vores hus står endnu. Det er værre med udhuset, der er under vand. Elven er vokset en halv meter bare den seneste halve time. Der er kolossalt store kræfter på spil. Vi har aldrig oplevet sådan en oversvømmelse, siger Runningen til mediet Gudbrandsdølen Dagningen ved 12-tiden.

I kommunen Luster, der grænser op til Skjåk, er omkring 30 personer helt isoleret som følge af oversvømmelserne ifølge NRK.

Et andet sted i Luster frygter landmanden Torkjell Sollesnes for 13 af sine geder, der er spærret inde i en stald, som har rykket sig fri af sit fundament og er flydt 50 meter med strømmen i vandet.

- Det er en tung følelse ikke at kunne gøre noget for at hjælpe gederne, siger Torkjell Sollesnes.

/ritzau/NTB