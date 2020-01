Risiko for jordskred har sat en dæmper på danske frivilliges opgaver i forbindelse med skovbrandene.

Flere frivillige danske brandmænd er kommet til Australien for at rydde op efter de enorme ødelæggelser, som flammerne fra skovbrandene har forårsaget.

En af dem er den tidligere brandmand 51-årige Tonni Pihl, der ankom for to uger siden.

Massive mængder af nedbør de seneste dage har dog sat en dæmper på de frivilliges arbejde, der primært kredser om at genskabe indhegning om kvægfarme.

- Vi har haft to dage med massiv regn. Det gode ved det er, at det har slukket flere skovbrande.

- Men landområderne, hvor vi arbejder, ligger typisk på skråninger, og de store mængder regn har gjort, at der nu er risiko for jordskred. Så det har givet os en pause i arbejdet, siger Tonni Pihl, der er uddannet brandmand i Ringsted.

Han rejste til Australien for penge, han indsamlede via Facebook, efter at han havde fulgt de voldsomme brande, der indtil videre har kostet 29 personer livet, i medierne.

- Det man ser i Australien er så ekstremt. De har registreret flammer på op mod 120 meter. Det er helvede på jord, siger Tonni Pihl.

I forvejen har Australien modtaget hjælp fra canadiske, amerikanske og newzealandske brandfolk.

Danskerne står ikke ansigt til ansigt med flammerne, da dansk brandvæsen ikke har samme erfaring med skovbrande, som Australien og USA for eksempel har. Det forklarer Tonni Pihl, der ligesom de øvrige danske brandmænd er tilknyttet den australske organisation Blaze Aid.

Danskernes arbejde består desuden i at tale med de lokale, hvis hjem er brændt ned.

- Jeg føler, at jeg har fået mere ud af det, end dem jeg har hjulpet. De har været så taknemmelige, og de krammer os og siger tak. Det har været det hele værd, siger Tonni Pihl, der har dedikeret turen til sine forældre, som han for nylig har mistet.

Tonni Pihl regner med, at arbejdet tager til igen torsdag i denne uge, hvor risikoen for jordskred er mindre.

Han er i Australien uden en returbillet, men regner med at tage hjem i midten af februar.

/ritzau/