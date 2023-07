I storfilmen 'Abernes Planet' havde de allerede, aberne, lykkedes med at overtage jorden.

Og selvom det ikke er gået helt så galt endnu i virkeligheden, er der noget under opsejling i Sydøstasien.

Det viser en ny undersøgelse fra Queensland Universitet, som slår fast, at bestanden af makakaber i junglen er ved at løbe helt løbsk. Og det samme gør sig gældende for vilde grise.

I en tid, hvor vi ellers mest af alt læser om dyrearter, som skrumper ind eller helt forsvinder, kunne man tro, at det er en god ting, at aberne og grisene vækster, men sådan forholder det sig ikke.

Dyrene udgør nemlig en fare for både skovene og for at føre til sygdomsudbrud blandt mennesker og husdyr.

Grise og aber er ofte bærere af sygdomme, som ifølge forskere kan overføres til mennesker. Samtidig er de to af de mest almindelige arter i regionen, som er kendt for at være et zoonotisk sygdoms-hotspot.

Årsagen til, at det er gået så galt, skal – ligesom tilfældet var i 'Abernes Planet' – hovedsageligt findes hos mennesket.

Dyrene har nemlig fået ideelle forhold til at ernære og formere sig på grund af de mange plantager i skovene, som producerer palmeolie.

»Vi så, at antallet af vildsvin og makakaber var 400 procent højere i skove nær plantagerne end i uberørte miljøer,« forklarer hovedforfatter bag universitets rapport, dr. Luskin, til Sky News.

Forskerne har blandt andet brugt kameraer til at observere dyrene, men på deres besøg i skovene har de også selv haft lejlighed til at møde de enorme abebestande.

»Først var det frustrerende, men så var det uhyggeligt, da vi blev fuldstændig omringet,« siger doktoren.

Professor Carlos Perez fra East Anglia universitetet i Storbritannien påpeger også, at så voldsom en stigning i dyrelivet i områder, der fungerer som en smeltedigel for sygdomme, oftest finder sted i skovområder, som har påvirket af mennesker.

»Tæt bebyggede landdistrikter i Sydøstasien kan derfor være en kilde til fremtidige menneskelige epidemier,« siger han.

Udover faren for mennesker er de øgede bestande af makakaber og grise også dårligt nyt for skoven, det går hårdt ud over det resterende dyreliv samt planteliv. Da de ødelægger både frø- og frøplanter samt spiser fugle- og krybdyræg.