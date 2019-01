Dusty Springfields ‘Son of a preacher man’, Elvis Presleys ‘Suspicious Minds’ og Neil Diamonds ‘Sweet Caroline’. Reggie Young har spillet på dem alle. Han blev 82 år.

Reggie Young var en af de mest indspillede guitarister i verden, da han døde af ukendte årsager den 17. januar 2019 i sit hjem udenfor Nashville i Tennessee, USA, skriver UCR.

Young begyndte at spille som 14-årig, da han fik en guitar af sin far og faldt hurtigt for de sjælefulde toner i blues, country og django genren af det amerikanske musikkultur.

Allerede som 15-årig spillede han professionelt med rockabilly bandet Eddie Bond and the Stompers, og som 23-årig var han professionel studiemusiker ved Hi Music Records, hvor han indspillede for blandt andre Elvis Presley.

Sidste år udsendte Reggie Young sit eneste soloalbum 'Forever Young'.

Han blev hurtigt en del af studiegruppen ‘Memphis Boys’, som var medvirkende til over 120 sange, der endte på top 40 listen i de kommende år.

»Vi troede, det var normalt, men det var enestående. Kombinationen af alles samlede talent medvirkede til den store succes,« sagde Young tilbage i 2017.

Han har siden indspillet med giganter som Willie Nielson, Waylon Jennings, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Bob Dylan, Paul Simon, Joe Cocker og B.B. King.

Danskeren Stig Ulrichsen er en af de få herhjemme, der har arbejdet med Young, og han beskriver legenden som ‘et utrolig gæstfri, meget venligt og yderst betænksomt menneske, og en af verdens bedste guitarister’.