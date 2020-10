"I Can See Clearly Now" var Johnny Nashs største hit. Han døde af naturlige årsager i sit hjem i Houston.

Den amerikanske sanger Johnny Nash, som var med til at gøre jamaicansk reggae kendt og accepteret i Vesten, er tirsdag lokal tid død, 80 år gammel.

Han døde af naturlige årsager i sit hjem i Houston, oplyser hans søn, John Nash, til flere amerikanske medier.

- Han var en vidunderlig far og et vidunderligt familiemenneske. Han elskede folk og verden. Han vil blive savnet i sit lokalsamfund, siger John Nash til underholdningsmediet TMZ.

Johnny Nash er især kendt for sangen "I Can See Clearly Now".

Den reggae-inspirerede sang toppede hitlisterne i USA i fire uger og solgte over en million singleplader.

Nash slog sine musikalske folder inden for både reggae og som sanger og sangskriver i popgenren.

Nash var en af de første ikke-jamaicanske sangere, som indspillede reggaemusik i Kingston i Jamaica.

Han blev født som John Lester Nash Jr. i Houston i Texas og sang som dreng i den lokale baptistkirkes kor. Allerede som 13-årig begyndte han at optræde med rhythm'n'blues-coverversioner i et lokalt tv-show.

I 1957 debuterede han mere officielt med singlen "A Teenager Sings The Blues", og året efter leverede han sit første hit med Doris Day-sangen "A Very Special Love".

I sine unge år havde Johnny Nash tillige flere filmroller. I 1959 spillede han hovedrollen som Spencer Scott i "Take A Giant Step", en af de første film om sorte familier med manuskript af en sort forfatter.

Året efter optrådte han sammen med Dennis Hopper i krimidramaet "Key Witness", og i 1971 medvirkede han i den svenske romance "Vill så gärna tro".

I de sene 1960'ere besøgte Nash sammen med sin manager, Danny Sims, flere gange Jamaica.

Her mødte han ved en rasta-fest den kommende konge af reggae, Bob Marley, og bandet The Wailers. Det blev Johnny Nashs indgang til reggae.

Nashs sidste studiealbum, "Here Again", blev udgivet i 1986.

Offentligheden har de seneste årtier ikke set meget til Johnny Nash, der beskrives som meget privat og har holdt sig helt ude af mediernes søgelys.

/ritzau/