En central havneby i Yemen er under angreb. Angrebet kan medføre et total stop for nødhjælpen i landet.

Hodeida. Regeringsvenlige styrker har indledt et angreb mod havnebyen Hodeida i Yemen.

Angrebet kan skubbe det fattige land i den arabiske verden ud i yderligere kaos, har nødhjælpsorganisationer tidligere advaret.

Det er en saudiarabisk-ledet koalition, som kæmper mod Yemens houthi-oprørere, som står bag angrebet.

Før solopgang rykkede en konvoj mod den oprørskontrollerede by. Efterfølgende er angrebet begyndt, rapporterer saudiarabiske statsmedier.

Angrebet er kritisk, da 70 procent af de fødevareforsyninger, der bringes ind i Yemen, kommer ind gennem havnebyen Hodeida.

Dermed kan angrebet medføre et næsten totalt stop for nødhjælpen og bringe hundredtusinder af liv i fare, har FN tidligere advaret om.

/ritzau/AP