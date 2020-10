Både regeringsparti og oppositionsblok hævder at have vundet retten til at danne regering i Georgien.

Det tegner til en valggyser i den tidligere sovjetrepublik Georgien, hvor optællingen af stemmer er i gang efter lørdagens parlamentsvalg.

Georgiens Drøm, der er navnet på regeringspartiet, har erklæret sejr.

- Vi vandt! Mange tak til enhver georgisk borger, der stemte i dag, skriver premierminister Giorgi Gakharia på Facebook.

Fire forskellige valgstedsmålinger, der er offentliggjort, efter at valgstederne lukkede klokken 17 dansk tid, tyder på sejr til regeringspartiet.

Det er dog uklart, om partiet vil få stemmer nok til at kunne regere alene.

Men oppositionen afviser at erkende et valgnederlag. Flere af dens ledere mener, at oppositionen samlet set har fået stemmer nok til at kunne gå i regering sammen.

- Den samlede opposition vandt en ulige kamp, siger Nika Melia, som er en af lederne af oppositionspartiet Den Forenede Nationalbevægelse.

I forskellige dele af hovedstaden Tbilisi samledes tilhængere af begge fløje, kort efter at valgstedsmålingerne var offentliggjort. Begge sider fejrer sejren.

To af de fire valgstedsmålinger, der er offentliggjort, peger i retning af en sejr til Georgiens Drøm på 50 procent af stemmerne. De målinger kommer fra regeringsvenlige tv-stationer.

De to andre målinger, der kommer fra tv-stationer, der er venligt stemt over for oppositionen, viser en lavere opbakning til regeringspartiet på omkring 40 procent. Det kan dog være nok til, at partiet kan fortsætte med at regere alene.

Over 30 oppositionspartier - med Den Forenede Nationalbevægelse i spidsen - har inden valget afvist at indgå i en koalition med Georgiens Drøm.

Landets økonomi er blevet hårdt ramt af coronaudbruddet. Økonomien ventes at skrumpe med fire procent i år.

Det er noget af det, der har fået regeringspartiets popularitet til at dale.

Omkring 3,5 millioner georgiere kunne stemme ved lørdagens valg.

/ritzau/Reuters