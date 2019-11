Mens Hongkongs regeringsleder lover imødekommenhed, er der andre toner fra Kinas udenrigsminister efter valg.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, vil "lytte ydmygt" til vælgerne efter det overraskende resultat ved distriktsvalgene.

Her vandt prodemokratiske kandidater 90 procent af pladserne i Hongkongs distriktsråd ifølge lokalmediet RTHK.

Valget udlægges som et klart signal om opbakning til de protester, der har præget Hongkong de seneste måneder.

- Regeringen vil lytte ydmygt til borgernes holdninger og reflektere over dem med alvor, siger Carrie Lam mandag morgen dansk tid i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Distriktsrådene beskæftiger sig med hverdagsopgaver såsom indsamling af skrald og byplanlægning og tiltrækker sig ikke normalt meget opmærksomhed.

Men resultatet af dette distriktsvalg får også reaktioner fra Kina.

Her melder udenrigsminister Wang Yi, at "uanset hvad der sker, så er Hongkong en del af en Kina og en særlig, administrativ region i Kina".

- Ethvert forsøg på at skabe uro i Hongkong eller at skade dets velstand og stabilitet vil ikke lykkes, siger han ifølge AFP.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte for over fem måneder siden i utilfredshed med et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina. Forslaget er siden blevet droppet.

Protesterne er dog i stor stil fortsat på gaderne og retter sig mod det kinesiske styre. De seneste uger har de spidset til, men valget til distriktsrådene skulle være gået rimeligt fredeligt for sig.

/ritzau/