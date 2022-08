Lyt til artiklen

Finlands statsminister, Sanna Marin, har fået foretaget en narkotest.

Det oplyser hun på et pressemøde fredag.

»Jeg har taget en narkotest i dag, hvis resultater vil foreligge om cirka en uge,« siger hun.

Sanna Marin har valgt at afholde et pressemøde efter lækkede videoer af hende til en fest. Videoerne af statsministeren, der drikker alkohol og danser, blev lækket onsdag aften. Torsdag morgen fortalte Marin til mediet, at hun var ked af, at de private videoer var blevet lækket.

Marin fortæller til pressen, at hun har taget en narkotest efter videoerne, som har fået stærke reaktioner både i Finland og i udlandet.

»Jeg vidste, at jeg blev filmet, men jeg stolede på, at da de her videoer er private og blev optaget på privat grund, så ville de ikke blive offentliggjort,« siger statsministeren og fortsætter:

»Jeg har aldrig, heller ikke som teenager, taget stoffer,« forsikrer statsministeren.

Den finske statsminister bliver yderligere spurgt til, om hun var i stand til at tage beslutninger, da hun festede.

Hun fortæller, at hun ikke husker noget tidspunkt, hvor det har været nødvendigt for hende at tage til regeringskontorerne midt om natten.

»Jeg kan altid nås på telefonen, sikkerhedspersonalet kan altid få fat på mig,« siger hun.