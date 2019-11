Tysk finansminister og vicekansler har tabt kampen om formandsposten i SPD. Valget er dårligt nyt for Merkel.

Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken er med 53 procent af stemmerne valgt til formandsposten i det tyske socialdemokratiske SPD. Det meddeler partiet lørdag.

De to skal dele formandskabet imellem sig.

Valget gør fremtiden mere usikker for den tyske regeringskoalition.

Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken er kritiske over for den nuværende regeringskoalition med forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske CDU.

De har ikke direkte opfordret til, at SPD skal forlade koalitionen, men de har krævet en genforhandling af regeringssamarbejdet.

- Vi har hele tiden sagt, at dette ikke kun handler om, hvorvidt vi vil udtræde omgående eller blive siddende tiden ud, siger Norbert Walter-Borjans lørdag aften til tv-stationen Phoenix.

Han tilføjer, at han vil se på, hvilke politiske forslag der kan gennemføres sammen med Merkels parti, og hvilke der ikke kan.

Norbert Walter-Borjans er tidligere finansminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, mens Saskia Esken er kendt for sin aktivisme mod blandt andet det yderste højre.

Den nuværende finansminister og vicekansler, Olaf Scholz, og hans makker, græsrodspolitikeren Klara Geywitz, fik 45 procents opbakning fra partifællerne.

Scholz og Geywitz var ellers på forhånd regnet for at være favoritter og havde støtte fra den etablerede del af SPD. Det skrev nyhedsbureauet Reuters, inden resultatet blev offentliggjort lørdag klokken 18.

Nederlaget til de to ses som endnu et tegn på den utilfredshed, der findes i SPD med koalitionen med CDU.

Mange SPD-medlemmer mener, at samarbejdet med CDU er skyld i partiets krise. Meningsmålingerne er dårlige, og den relativt lave vælgeropbakning var årsagen til, at der skal findes en ny ledelse.

Andrea Nahles forlod formandsposten efter et dårligt resultat ved valget til EU-Parlamentet i maj.

I nogle meningsmålinger er SPD, der traditionelt har regnet sig som et naturgivent regeringsparti, tredjestørst efter CDU og De Grønne.

Det højreorienterede Alternative für Deutschland (AfD) kæmper med SPD om at være tredjestørste parti.

426.630 partimedlemmer havde mulighed for at stemme på et af de to hold med hver to kandidater, der skal dele formandskabet.

Formandsvalget kommer forud for SPD's partikongres, der holdes den 6. til den 8. december i Berlin. Her skal formandsvalget formelt bekræftes. Det ventes, at formandskabet i den forbindelse vil sætte flere ord på, hvad der kan ventes fra dem.

