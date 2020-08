Massebegravelse efter eksplosion tirsdag afholdes under sloganet "retfærdighed for ofrene, hævn over regimet".

Libanesere vil lørdag holde en massebegravelse for dødsofrene i forbindelse med eksplosionen i Beirut, Libanons hovedstad, tirsdag.

Begravelsen bliver holdt i den centrale del af Beirut lørdag eftermiddag.

Mindst 154 mennesker døde, da der tirsdag var en voldsom eksplosion på havnen i Beirut.

Massebegravelsen vil blive afholdt under sloganet "retfærdighed for ofrene, hævn over regimet".

- Det libanesiske folk vil kun sørge over ofrene. Vi vil ikke have, at myndigheder deltager, lyder det fra arrangørerne af begivenheden.

Ifølge Lina Boubis, en af medarrangørerne, bliver det en dag fyldt med "vrede og sorg".

Det var ifølge Libanons regering i alt 2750 ton ammoniumnitrat, som eksploderede i en eller flere lagerbygninger på havnen i Beirut.

Årsagen til eksplosionen er ikke klarlagt. Men det står klart, at de mange ton gødning blev opbevaret uforsvarligt.

- Det er den libanesiske regerings forsømmelighed, der forårsagede denne tragedie, siger Wissam Harake, som også er medarrangør.

Arrangørerne af massebegravelsen er primært medlemmer af ngo'er og øvrige, der over længere tid har deltaget i protester mod Libanons regering.

Siden 17. oktober har der været protester i landet. Libanesiske politikere er blandt andet blevet beskyldt for at være korrupte.

Lørdag oplyser sundhedsministeriet i landet, at over 60 personer er fortsat savnet.

- Antallet af døde er 154, herunder 25, som endnu ikke er blevet identificeret. Dertil er fortsat mere end 60 personer savnet, oplyser en embedsmand fra sundhedsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sundhedsministeriet oplyser desuden, at mindst 120 af de 5000 personer, som blev såret under eksplosionen, er i kritisk tilstand.

Skaderne på den libanesiske hovedstad ventes at løbe op i mange milliarder kroner.

Libanons regering meddelte onsdag, at der indføres to ugers kriseberedskab i Beirut.

Op mod 300.000 mennesker er blevet hjemløse, anslår hovedstadens guvernør.

