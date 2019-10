Jeg er glad for at meddele, at Estlands regering nu støtter klimaneutralitet i 2050, skriver premierminister.

En del kandidater til EU-Kommissionen er blevet jagtet af spørgsmål om deres økonomiske forhold under høringer i EU-Parlamentet. Men det er Estlands kandidat helt fri for.

Til gengæld forfølges Kadri Simson af et andet problem. Sit hjemlands tvivlsomme historik på klimaområdet.

Estland var et af fire lande, som under et topmøde i juni blokerede EU's største klimamål om CO2-neutralitet i 2050. Desuden er esterne glade for skiferolie.

Men midt under høringen i Europa-Parlamentet går Estlands premierminister, Jüri Ratas, på Twitter og kommer sin kandidat til undsætning.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at Estlands regering i dag enstemmigt har besluttet at støtte målet om klimaneutralitet i 2050, skriver Ratas.

Kandidaten blev spurgt, om hun personligt støtter målet om, at der skal være balance mellem udledning og optag af CO2 midt i dette århundrede.

Kadri Simson tøvede med svaret. Som hun gør flere gange under høringen.

Og inden hun omsider sagde ja til det ret indlysende, at hun støtter målet, som er et kerneløfte fra den kommende kommissionsformand, understregede hun, at hun ikke længere var minister, da klimamålet blev blokeret i juni.

Kadri er tidligere minister for økonomi og infrastruktur.

/ritzau/