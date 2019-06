Ifølge FN er verden på vej mod en varmerekord målt over fem år. Rekord for juni målt i franske Ardeche.

Mens 4000 skoler i Sydfrankrig af regeringen har fået besked på at holde lukket som følge af ekstrem varme, fortæller FN's meteorologiske organisation (WMO) fredag, at vi er på vej mod en global varmerekord.

De franske meteorologer har for første gang erklæret rød alarm under en hedebølge. Temperaturen vil i nogle dele af landet nå mellem 42 og 45 grader.

Byerne Marseille, Nimes, Montpellier og Avignon samt den nedre Rhonedal er blandt de områder, hvor der er slået rød alarm.

Den højeste temperatur, der hidtil er målt i juni i Frankrig, blev nået torsdag med 42 grader. Det var i en landsby i det sydlige distrikt Ardeche.

Premierminister Edouard Philippe appellerer til franskmændene om at "bruge fornemmelsen for ansvar" under det store varmetryk.

En europæisk hedebølge i 2003 kostede dengang 15.000 mennesker livet i Frankrig og 70.000 på kontinentet.

Mange var ældre mennesker.

WMO oplyser fredag, at 2019 er på vej til at gøre 2015-2019 til den varmeste femårsperiode på Jorden, der nogensinde er målt. Det skriver Reuters.

Det er for tidligt at knytte det sammen med klimaforandringer. Men ifølge WMO's talskvinde, Clare Nulls, tegner der sig et mønster.

- Hedebølger vil blive mere intense, mere langtrukne, de vil starte tidligere og slutte senere, siger hun.

/ritzau/dpa