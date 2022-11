Lyt til artiklen

Politi og regering undskylder for de fejl, som lørdag førte til, at 156 mennesker døde under panik i en folkemængde i Seoul i Sydkorea.

Tusindvis af mennesker var samlet for at fejre halloween i Itaewon-distriktet i Seoul, og her mistede 156 personer livet, da de blev mast i de smalle gader.

»Vi har vurderet, at responsen på nødopkaldene var utilstrækkelige,« siger politichef i Sydkorea, Yoon Hee-keun, ifølge The Guardian.

»Vi vil gennemgå fakta grundigt og se, om vi tog de passende foranstaltninger efter at have modtaget de nødrapporter, som oplyste os om faren på forhånd,« siger Yoon Hee-keun desuden.

Premierminister Han Duck-soo kalder tragedien for 'en katastrofal begivenhed, som aldrig burde have fundet sted', og indenrigs- og sikkerhedsminister Lee Sang-min har accepteret, at myndighederne har ansvaret for tragedien.

»Jeg undskylder dybfølt til de mennesker, for hvem denne ulykke skete, selvom staten har et uendeligt ansvar for folkets sikkerhed,« sagde Lee Sang-min i det sydkoreanske parlament.

Det vurderes, at 100.000 mennesker deltog i festlighederne i Itaewon, men der var blot 137 politifolk til stede for at styre trafik og forhindre kriminalitet.

Efter katastrofen har besøgende hos et midlertidigt hittegodskontor i en idrætshal kunnet gennemgå mere end 800 stykker tøj, sko og andre genstande, som tilhører ofre og overlevende for tragedien.

Her er sko, jakker og tasker arrangeret på lange rækker på halgulvet.