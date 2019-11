Frankrig er blandt de lande i EU, hvor kvinder er mest i fare for at blive udsat for vold i hjemmet.

Både den franske regering og en række aktivistgrupper har taget en række nye initiativer for at bekæmpe vold mod franske kvinder begået af kvindernes mænd eller kærester.

Alene i år er der indtil midt i november blevet dræbt 130 kvinder, hvor gerningsmændene har været kvindernes nuværende eller tidligere partnere.

Få dage før den franske regering lancerer en række nye initiativer for at imødekomme problemerne har aktivister iværksat en graffitikampagne, hvor de blandt andet har skrevet navnene på ofre for hustrudrab.

"Sylvia", "Dalila", "Aminata", "Céline" og "Julie" er nogle af de navne, som fredag prægede officielle bygninger mange steder i Frankrig. Aktivister havde hængt skilte og store plakater op med navnene i nattens mulm og mørke.

Hver gang en ny kvinde er blevet dræbt i partnervold, har hundredvis af kvinder gået stille i gaderne.

Aktivister siger, at de nye initiativer fra regeringen burde være kommet for lang tid siden.

De siger, at mange kvinder, som har kontaktet politiet efter at været udsat for mishandlinger, ikke er blevet troet. Dette har været med til at udløse en stor national debat om emnet.

- I Frankrig har vi altid et indtryk af, at vi er perfekte, siger feministen Caroline de Haas til nyhedsbureauet AP.

En ny EU-undersøgelse viser, at Frankrig er blandt de lande i EU, hvor kvinder er mest i fare for at blive udsat for vold i hjemmet.

Præsident Emmanuel Macron lovede allerede under valgkampen for to år siden at bekæmpe problemet. Han har omtalt vold i hjemmet som "Frankrigs skam".

Men tidligere i november konkluderede justitsministeriet, at myndighederne har svigtet systematisk, når det gælder om at hindre og forebygge partnerdrab.

Regeringen lægger i den kommende kampagne vægt på bedre oplæring fa politiet og mod at tage våben fra mistænke voldsmænd. Samtidig skal "psykisk vold" anerkendes som en form for vold i hjemmet.

I en EU-undersøgelse fra 2014, som omfattede 42.000 kvinder, sagde 26 procent af franske kvinder, at de var blevet udsat for vold fra en partner - enten fysisk eller i form af seksuelle overgreb.

Det er under det globale verdensgennemsnit, som ifølge UN Women ligger på 30 procent. Men det er samtidig fire procent over EU-gennemsnittet.

