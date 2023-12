Premierminister klynger sig til magten i Polen, hvor opposition har meldt sig klar til at danne regering.

Mandag tager Polens præsident, Andrzej Duda, efter planen en ny regering i ed.

Regeringen ser fra begyndelsen ud til at være dødsdømt. Den har nemlig ikke flertal og skal overleve en tillidsafstemning i løbet af 14 dage.

Den fungerende premierminister fra det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS), Mateusz Morawiecki, skal stå i spidsen for regeringen. Han har været premierminister i Polen siden 2017.

PiS blev ved det nylige valg størst, men har ingen koalitionspartner, og partiets 194 af de 460 pladser i nationalforsamlingen er ikke umiddelbart nok.

De tre EU-venlige oppositionspartier har tilsammen 248 pladser og har indgået en koalitionsaftale.

Derfor beskriver flere medier mandagens ventede præsentation som en taktisk manøvre, der har til formål at forsinke magtoverdragelsen. En beskyldning, som også oppositionen er kommet med.

Den PiS-allierede præsident, Andrzej Duda, ventes at tage regeringen i ed klokken 16.30.

En tillidsafstemning ventes at finde sted 11. december i parlamentet.

Ender det som ventet med mistillid til regeringen, står Donald Tusk, som er tidligere EU-præsident fra 2014 til 2019, klar i kulissen.

Han ventes at forsøge at danne regering i spidsen for de proeuropæiske partier.

Morawiecki har i sit forsøg på at holde fast i magten blandt andet argumenteret for en de "polske anliggenders koalition".

Her har han forsøgt at få enkeltgrupper fra oppositionslejren med over på sin side. Men hans forsøg på at skaffe sig opbakning er blevet afvist.

/ritzau/dpa