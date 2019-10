Joaquin "El Chapo" Guzmans søn blev natten til fredag anholdt og løsladt igen efter voldsomme skyderier.

Den mexicanske regering indrømmer, at den forkludrede anholdelsen af narkobaronen "El Chapos" søn.

Det siger forsvarsminister Luis Cresencio Sandova ved en pressekonference fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mexicanske sikkerhedsstyrker anholdt natten til fredag mafiabossens søn Ovidio Guzman i byen Culiacan.

Regeringen mener, at Ovidio har overtaget styringen af kartellet i provinsen Sinaloa, efter at hans far, Jonathan "El Chapo" Guzman, blev udleveret til USA i 2017 og dømt til livsvarigt fængsel i 2019.

Efter at kartellet fik nys om anholdelsen af sønnen, omringede bander 35 politifolk i området og tvang dem til at løslade Guzman.

Kaosset i Culiacan, der er Sinaloa-kartellets hovedsæde, har lagt ekstra pres på den mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, der blev sat i embede i december og lovede at skabe fred i landet, der har været plaget af voldelige bandeopgør i over et årti.

Lopez Obrador er efter den fejlagtige aktion blevet kritiseret for at have tilskyndet hævnangreb fra kartellet, og at løsladelsen af Guzman har vist, at kartellet er i kontrol.

- Det var forhastet planlagt. Konsekvenserne var ikke taget med i overvejelserne, siger forsvarsminister Cresencio Sandoval til pressekonferencen.

Lopez Obrador mener, at sikkerhedsstyrkerne gjorde det rigtige ved at lade Guzman gå.

- At fange en kriminel må ikke være vigtigere end liv.

- Vi vil ikke have døde mennesker, vi vil ikke have krig, siger han til pressekonferencen.

Otte personer skulle være blevet dræbt i skudvekslingen mellem banderne og politiet i forbindelse med anholdelsen.

