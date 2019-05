Ny partileder må gennemføre radikale forandringer i det britiske regeringsparti, siger markant EU-modstander.

En af de mest fremtrædende EU-modstandere i Storbritanniens konservative regeringsparti, Jacob Rees-Mogg, siger, at regeringspartiet må have al fokus på trække landet ud af EU.

I et indlæg i Daily Telegraph skriver Ree-Moog, som leder en gruppe på 80 EU-modstandere, minder om, at 52 procent af befolkningen - 17,4 millioner vælgere- stemte for brexit i 2016.

- Det var den største folkeafstemning om et enkelt spørgsmål i vort lands historie, og beslutningen må føres ud i livet, skriver han og tilføjer:

- Dette var et kraftigt signal. Det var en påmindelse om, at hvis vi skal overleve, så må vi blive et virkeligt brexitparti.

Han understreger, at en ny partileder må gennemføre gennemgribende forandringer i partiet, som tabte over 1300 af dets 4000 pladser ved torsdagens kommunalvalg, da et stort antal vælgere øjensynligt vendte sig væk fra det på grund af dets håndtering af brexitkrisen.

Også oppositionspartiet Labour fået smæk af vælgerne. Partiet, som Jeremy Corbyn står i spidsen for, mistede over 70 pladser.

Den store vinder ved torsdagens lokalvalg var Liberaldemokraterne, der er imod det forestående brexit. Partiet gik massivt frem. Det samme gør Det Grønne Parti, der ligeledes anbefalede et nej til brexit i 2016.

Den konservative premierminister, Theresa May, erkender, at lokalvalget har været "rigtig vanskeligt" for partiet. Hun opfatter resultatet som et tegn på, at de britiske politikere hurtigst muligt skal finde en løsning på den fastlåste brexit-situation, og som en opfordring til, at de konservative må arbejde sammen med Labour om brexit.

Brexit er indtil videre blevet udskudt indtil senest den 31. oktober.

