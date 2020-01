Norge skal have ny finansminister og seks andre ministre, efter at Fremskrittspartiet har forladt regeringen.

Norges konservative statsminister, Erna Solberg, mødes tirsdag med ledere fra de to andre koalitionspartier, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF), for at besætte syv ministerposter.

Det sker, efter at Fremskrittspartiet (FrP) er trådt ud af regeringen.

Den tungeste af de ledige ministerposter er posten som finansminister. Den havde FrP's leder, Siv Jensen.

Tre af de mest fremtrædende poster i den nye regering kan blive besat med politikere fra Solbergs eget parti, Høyre.

Da Solberg tiltrådte som statsminister 2013, var der 18 ministre i regeringen. Antallet steg til 21 i 2019, da Kristelig Folkeparti sluttede sig til regeringen med Venstre, Høyre og FrP.

Fremskrittspartiet meddelte mandag, at det forlader regeringen på baggrund af en krise udløst af de norske myndigheders hjemtagelse af en kvinde og hendes to børn fra Syrien. Det ene af børnene er ramt af alvorlig sygdom.

Den 29-årige norsk-pakistansk kvinde er sigtet for at have tilknytning til to militante grupper i Syrien - herunder Islamisk Stat.

Det indvandringskritiske FrP har været imod, at Norge hentede kvinden og børnene.

- Der er samlet set ikke længere grundlag for, at FrP fortsætter i regering. Derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at der heller ikke er grundlag for at lægge en liste frem med krav, sagde Siv Jensen mandag.

Den norsk-pakistanske kvinde landede fredag aften i Norge og blev straks anholdt. Hun blev mandag varetægtsfængslet i fire uger.

Solberg fastslog efter Fremskrittspartiets farvel, at hun agter at forblive på posten som statsminister - også selv om det nu er for en mindretalsregering.

Regeringen har nu 61 af Stortingets 169 pladser, efter at Fremskrittspartiet har sagt farvel med sine 27 mandater.

